Plainte fondée contre la RTBF après l’utilisation de tableaux statistiques ambigus

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a jugé fondée une plainte contre l’usage, dans une émission de "Questions en prime" (La Une, RTBF) relative à la fermeture des commerces non essentiels, de tableaux statistiques issus de l’application Opinio, annonce l’instance mardi.

La plainte avait été déposée après l’échec d’une tentative de recherche de solution amiable par le plaignant avec le service public.

Le 1er décembre 2020, La Une avait consacré l’édition de son magazine d’information et de débat, présenté par Sacha Daout, à la fermeture des commerces non essentiels en pleine épidémie de Covid-19. L’émission s’intéressait notamment aux propos d’alors du ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroucke, qui avait déclaré: "Les magasins ne présentent pas un grand risque si les choses se font de manière bien contrôlée… À un moment, il faut prendre une décision choc, il faut créer un effet de choc. Cela inclut de dire: + Fermez immédiatement les magasins non essentiels +".

Plusieurs experts avaient pris la parole durant l’émission et, à deux reprises, des tableaux statistiques résultant d’une consultation du public réalisée via l’application Opinio avaient été diffusés.

Le plaignant reprochait l’ambiguïté qui présidait à l’utilisation des résultats des sondages qui pouvait laisser penser qu’ils reflétaient les tendances de la population en général, alors qu’aucun élément donné à l’antenne ne permettait d’en mesurer la portée.

Dans son avis, le Conseil de déontologie journalistique note qu’il relève de la liberté rédactionnelle du média de favoriser les échanges avec le public dans le cadre de ses émissions d’information, et d’user pour ce faire d’une application dédiée. Il rappelle cependant que "dès lors que ces échanges sont intégrés directement ou indirectement […] au contenu diffusé, ils constituent des éléments d’information à part entière qui doivent respecter la déontologie".

Le CDJ estime ainsi qu’à défaut de préciser le mode de collecte des données et le nombre de personnes interrogées, le média n’avait pas donné au public tous les éléments nécessaires à la compréhension des résultats, au risque de leur prêter ainsi une portée scientifique ou générale qu’ils n’avaient pas. Il en a donc conclu que "cette absence de précision constituait en contexte l’omission d’une information essentielle, en ce qu’elle était de nature à modifier l’appréciation par le public du sens à donner aux résultats sur des questions qui portaient sur la gestion de la crise sanitaire, soit un sujet de société sensible et potentiellement controversé".

Plus généralement, le Conseil recommande aux médias, lorsque les résultats de telles "photographies de l’opinion" sont diffusés, de préciser au moins la méthodologie suivie et le nombre de personnes consultées, de sorte que le public puisse distinguer aisément un éclairage chiffré d’un réel travail statistique.

En vertu de l’engagement pris par tous les médias au sein de l’Association pour l’autorégulation de la déontologie journalistique (AADJ), la RTBF doit publier dans les 7 jours de l’envoi de l’avis un message explicatif sur son site en page d’accueil pendant 48 heures et placer sous la séquence, si elle est disponible ou archivée, une référence à l’avis et un hyperlien permanents vers celui-ci sur le site du CDJ.