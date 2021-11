Bertrix: victime d’un cambriolage, il arrête les voleurs lui-même

Stéphane Delogne, un citoyen de Bertrix, a intercepté des voleurs quelques heures après un vol dans son habitation.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des voleurs se sont introduits au domicile de Stéphane Delogne, rue de Renaumont à Bertrix.

"J’ai entendu du bruit et j’ai pensé que c’était ma fille qui était descendue, note-t-il. Mais cela a duré un moment, je suis donc descendu, tout était retourné en bas, j’ai compris directement. Je suis sorti, je n’ai vu personne. Je retourne m’habiller, je cherche, j’interroge et je vois un homme avec des gants, il m’a dit qu’il avait peur du Covid-19. Puis je n’ai pas compris de suite."

Toute la journée, Stéphane Delogne cherche à trouver les voleurs, il se renseigne, donen des coups de téléphone, a des idées.

"J’ai trouvé une adresse où j’aurais pu trouver les voleurs au vu des renseignements glanés. Je sonne à la porte, ils ouvrent et je vois directement les affaires venues de chez moi, mon GSM, le sac de piscine de ma fille, etc. S’en est suivie une course-poursuite, j’ai poursuivi l’un des deux en courant et je l’ai maîtrisé près du complexe sportif avant d’appeler la police. Des policiers qui ont été exemplaires, stoïques. La police a donc intercepté ce voleur et l’enquête se poursuit."

Stéphane Delogne a donc voulu se faire justice lui-même. "Ou plutôt de ne pas laisser tomber les choses et que les gens soient impunis, j’étais certain de trouver ceux qui étaient venus chez moi, je n’accepte pas cela. Ce sentiment d’insécurité à Bertrix me touche."

La police devra se charger de la suite.