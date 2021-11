WTA Finals: Elise Mertens et Su-Wei Hsieh (N.3) dans le groupe des têtes de série N.1 à Guadalajara

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh entameront jeudi leur parcours au WTA Finals de double à Guadalajara au Mexique qui voit les huit meilleures paires de la saison s’affronter à partir de demain/mercredi jusqu’à mercredi prochain.

Elise Mertens, numéro 4 mondiale en double et la Taïwainaise Su-Wei Hsieh, numéro 1, ont été désignées tête de série N.3 et figurent dans le même groupe que les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3 en double) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1.

Les deux autres paires qui composent le groupe ‘El Tajin’sont la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 14) avec l’Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), têtes de série N.6, et la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26), associée à la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23), têtes de série N.8.

L’autre groupe ‘Tenochtitlán’est composé des Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara (N.2), de la Néerlandaise Demi Schuurs avec l’Américaine Nicole Melichar-Martinez (N.4), ainsi que de l’Australienne Samantha Stosur associée à la Chinoise Zhang Shuai (N.5) et un duo composé de la Croate Darija Jurak et de la Slovène Andreja Klepac (N.7).

Les deux premières paires de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

Elise Mertens, 25 ans, et Su-Wei Hsieh, 35 ans, ont remporté Wimbledon et Indian Wells cette année pour le début de leur collaboration. Elise Mertens de son côté a rajouté deux succès en 2021 à l’Open d’Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, son ancienne partenaire et à Istanbul (WTA 250) avec la Russe Veronika Kudermetova.