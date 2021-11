Effervescence aux frontières américaines avec la fin des restrictions pour les vaccinés

Des applaudissements, quelques larmes, de longues étreintes: après 20 mois d’attente, les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19 ont fêté lundi la réouverture des frontières des Etats-Unis aux habitants d’une trentaine de pays, dont la Belgique, à leur arrivée dans les aéroports américains.

Trois vols ont quitté l’aéroport de Bruxelles lundi matin: un vol de Brussels Airlines à destination de New York, et deux de United Airlines à destination de Washington et Newark.

À l’aéroport de New York, ces retrouvailles après 20 mois sont l’occasion de longues étreintes chargées d’émotion dans la zone d’arrivée décorée de ballons bleus, blancs et rouges.

Le "travel ban" imposé aux voyageurs notamment du Mexique, du Canada et d’Europe par l’ex-président américain Donald Trump début 2020, puis confirmé par son successeur Joe Biden, a séparé amis et familles, perturbé les relations d’affaires et contrarié les projets personnels, devenant emblématique des bouleversements provoqués par la pandémie.

Beaucoup de familles des deux côtés de l’Atlantique attendaient ces retrouvailles avec fébrilité. Il était certes possible d’aller des Etats-Unis vers l’Europe depuis l’été dernier, mais les étrangers installés sur le sol américain et détenteurs de certains visas n’avaient aucune garantie de pouvoir retourner dans leur pays de résidence.