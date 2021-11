Farid répond à votre question météo: quel jour privilégier pour la balade des lanternes à La Hulpe?

La question du jour à Farid est celle de Laurie de Courcelles (Hainaut): "Salut Farid, , je voudrais quelques petites précisions sur la météo de ce vendredi et du week-end. J’aimerais aller au Château de La Hulpe avec ma petite famille pour la balade des lanternes mais j’hésite encore sur le jour. Peux-tu me donner quelques précisions avant de réserver?". Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Bonjour Laurie, tout d’abord merci pour ton message. Concernant la fin de semaine, cela peut encore bouger mais la tendance est établie dans les grandes lignes. Les 3 jours devraient être globalement secs mais un petit front atténué devrait traverser le pays et traîner encore dimanche. Pas de grosses précipitations en vue mais un bon vent de nord-ouest samedi soir et de nord-est dimanche avec parfois quelques gouttes. Vendredi serait nettement moins venteux avec un risque de précipitations quasi nul, ce pourquoi j’opterai pour ce jour. J’espère avoir éclairé un peu tes interrogations.

Et ailleurs sur le pays?

Les hautes pressions recouvriront le pays avec donc pas mal de nuages bas et brouillards sauf sur les sommets ardennais probablement au-dessus de l’inversion. Ensuite, le soleil percera sur les provinces du sud au cours de la matinée puis sur le centre et un axe Hainaut-Brabants-Bruxelles un peu plus tard, certainement autour de la mi-journée voire début d’après-midi (ça pourrait être laborieux) . Les Flandres et le littoral devraient par contre rester dans le gris à cause d’un faible front ondulant stagnant en mer avec même quelques gouttes après midi. Minima de 2 à 5°C en plaine et -3 à 3°C sur le sud des vallées aux crêtes.

Les maxima seront agréables pour la saison avec 8°C sur les sommets à 11°C en plaine sous un vent de sud faible. Le soir, à nouveau de larges éclaircies et du froid avant la formation de nuages bas durant la nuit.