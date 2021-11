Les parcs d’attractions satisfaits du nombre de visiteurs pendant les vacances d’automne

Bien que la plupart des parcs ne révèlent pas le nombre de visiteurs, ils déclarent toutefois que Halloween est la période la plus populaire de la saison.

Les parcs d’attractions se disent satisfaits du nombre de visiteurs pendant les dernières vacances d’automne, ont-ils indiqué, interrogés lundi par l’agence Belga.

Walibi, qui n’a rouvert ses portes que le 2 octobre en raison des dégâts causés par les inondations de la mi-juillet, a accueilli plus de 180.000 visiteurs en octobre, un record pour cette période. Cinq maisons hantées et sept ouvertures en soirée ont été organisées à l’occasion d’Halloween. "L’enthousiasme était palpable, surtout après une année sans Halloween à cause du coronavirus et après la fermeture de deux mois et demi à cause des inondations", a souligné la porte-parole Justien Dewil.

Les parcs Plopsa ont également un regard positif sur leur bilan. "Les ‘Scare Nights’ (Nuits de la peur, NDLR) à Plopsaland De Panne ont été un véritable succès", a déclaré Chelsea Vanhullebusch, porte-parole, qui a précisé que l’introduction du Covid Safe Ticket (CST) n’a pas dissuadé les visiteurs de venir.

Pairi Daiza, qui était également plongé dans une ambiance d’Halloween, indique aussi que l’introduction du CST n’a pas entraîné de changement remarquable dans le nombre de visiteurs. Le parc signale également que, pour la première fois, il restera ouvert sans interruption jusqu’au 9 janvier et que de nombreux visiteurs sont dès lors attendus.

À Bobbejaanland, les visiteurs ont pu profiter de cinq maisons hantées et de cinq nocturnes spécialement conçues pour Halloween. Le parc se dit "très satisfait" de la période écoulée. "Nous avions atteint de loin le plus grand nombre de visiteurs pendant Halloween en 2019 et nous avons été très proches de ce résultat cette année", a déclaré le directeur général Yves Peeters. "Si le coronavirus n’avait pas été là, l’année 2021 aurait eu de fortes chances de battre des records", conclut-il