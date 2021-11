Et si on faisait au moins une " Journée sans… " ?

Vous n’en avez pas marre, vous, d’entendre parler de Covid, de CST ou encore de vaccins à longueur de journée?

C’est un peu comme si on vous parlait incessamment des méfaits causés par le tabac… Certes, il en est beaucoup question lors de la Journée sans tabac, mais cela ne dure que 24 h. Donc, on en parle, bien sûr, mais en définitive, pas tant que cela.

Est-ce que l’on vous rabâche aussi quotidiennement les oreilles avec les dégâts causés par l’alcool?

Oui, il y a bien la Tournée minérale qui permet de vous sensibiliser à ce fléau le temps que dure le plus petit mois de l’année.

Donc, on en parle, évidemment, mais finalement, pas tant que cela. Au fait, maintenant qu’il est là, qu’on sait qu’il est dangereux et que les gestes pour s’en préserver semblent désormais bien intégrés par la population, pourquoi ne pas organiser une "Journée sans…", ou une "Semaine sans…", voire un "Mois sans…" Covid? Étant donné l’avance prise dans le domaine depuis plusieurs mois, on pourrait même imaginer une "Année sans…".