Une Australienne gagne un million de dollars… parce qu’elle s’est fait vacciner

Une loterie australienne avait été lancée pour convaincre les gens de se faire vacciner contre le Covid-19. Un vaccin, un ticket, et à clé un million de dollars

À 25 ans, Joanne Zhu est à peu près comme les quelque 17 millions d’Australiens qui ont choisi de se faire vacciner.

Sauf que pour Joanne, cette injection lui a rapporté gros: elle vient de remporter un million de dollars à la loterie "Million dollar vax", organisée pour encourager à la vaccination. Trois millions d’Australiens ont participé à cette loterie.

"Je veux faire venir ma famille de Chine en avion et en première classe, et puis les mettre dans un hôtel cinq étoiles pour le nouvel an chinois", a-t-elle détaillé à Channel 9. "J’achèterai des cadeaux pour ma famille et j’investirai le reste de l’argent, de sorte à en avoir encore plus et pouvoir aider ceux qui en ont besoin", a ajouté la jeune femme.

En plus du gros lot d’un million, 100 citoyens vaccinés recevront un chèque de 1.000 dollars.

Bières, vache, marijuana: ces autres incitants loufoques à la vaccination

Ce n’est pas la première fois que des incitants sont trouvés pour favoriser la vaccination.

En mai dernier, en Thailande, les chiffres de vaccination avaient progressé parce que les responsables locaux donnaient la possibilité aux futurs vaccinés de gagner... une vache, chaque semaine. Aux Etats-Unis, en plus des loteries, de pareilles initiatives donnaient la possibilité de gagner de la bière gratuite, des pâtisseries ou encore de la… marijuana.

En Serbie, le gouvernement promettait même de payer les personnes se faisant vacciner, avec un chèque d’environ 25€. Pareil en Inde, où l’on pouvait envoyer un selfie pris depuis le centre de vaccination pour participer à un concours dont les gagnants empochaient un montant avoisinant les 70 dollars.