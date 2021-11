Distribution de chromebooks: l’enseignement hainuyer prend son envol numérique

D’ici 2024, 16 000 étudiants seront équipés. Pascal La fosse explique les enjeux de la transition numérique.

À Mons, l’École du Futur n’a sans doute jamais si bien porté son nom. L’établissement provincial vient en effet de se voir livrer des chromebooks. Ce n’est pas la Saint-Nicolas avant l’heure, mais bien les effets d’un nouveau virage pris en matière d’enseignement par la Province du Hainaut.

"La réflexion est venue pendant la crise covid en 2020, elle a mis en évidence la nécessité d’un apprentissage de qualité et le besoin de pouvoir garder le contact avec les étudiants", explique Pascal La fosse, député provincial. "Hainaut Enseignement a donc engagé une réflexion sur la transition numérique au sein de ses établissements scolaires en soulignant le besoin d’investir."

Des chromebooks, ordinateurs portables sans disque dur, sont ainsi progressivement distribués dans les 19 écoles secondaires de la Province du Hainaut. Quelque 16 000 étudiants seront équipés d’ici 2024. Les conditions sont avantageuses pour les élèves. Le prix de la location est fixé à 60 euros pour trois ans avec en bout de course la possibilité d’acheter l’ordinateur pour 30 euros.

Mais les chromebooks ne sont qu’un outil au-delà duquel toute une réflexion est engagée pour mettre en place une stratégie globale destinée à faire évoluer l’enseignement secondaire hainuyer. "Cette stratégie de la transition numérique repose sur plusieurs axes", détaille Pascal La fosse. "Il y a tout d’abord la formation des enseignants, du personnel administratif et des élèves. Nous allons aussi mettre en place une infrastructure performante pour la connectivité. De l’équipement moderne va être proposé à travers un système de location/achat. Enfin, il y aura une aide à l’apprentissage."

La réflexion étant née durant la crise covid, l’objectif de ce virage numérique est de permettre aux élèves de garder le contact de la meilleure manière possible avec les enseignants en cas de cours à distance. Mais pas seulement. Le but est également de les familiariser à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement. Bientôt, les journaux de classe et les fardes de transport seront complètement has been. Déjà, des plateformes se mettent en place sur lesquelles les élèves peuvent poursuivre leur leçon de math ou d’anglais par exemple. "L’avenir économique de notre province ne peut pas s’engager sans la maîtrise des outils numériques", conclut Pascal La fosse.