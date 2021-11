Excel Mouscron: Les cadres de retour en forme et cela se voit

Après un début de saison catastrophique, Mouscron vient d’enchaîner trois matchs sans défaite.

Durant une bonne demi-heure face à Deinze, Mouscron a enfin montré ce qui s’apparente à son meilleur visage. Pressing haut, transmissions de balle rapides, combinaisons comme sur le but d’ouverture, l’Excel paraissait transfiguré. Le staff tient là des bases pour poursuivre la remontée au classement, entamée avec l’excellent 7 sur 9. "On voulait confirmer notre bonne prestation de la semaine dernière. C’était encore plus important avec le succès de Virton vendredi soir, assure Jérémy Taravel qui a joué sous infiltration à cause d’une côte froissée. Les trois points étaient obligatoires. On les a acquis en restant solide derrière. Quand on l’est, on sait que les buts vont suivre. On a réalisé une bonne première mi-temps avec deux goals à la clé. On a été plus en difficultés en 2e mais on a su résister. C’est vraiment intéressant pour la suite. On doit se baser là-dessus pour avancer, tout en trouvant encore plus d’automatismes devant".

«Vous me trouviez fatigué?»

Les automatismes, c’est justement l’une des clés du regain de forme mouscronnois. En début de saison, on avait l’impression que les joueurs étaient perdus tactiquement, voire voués à l’improvisation. Depuis trois matchs, on constate des lignes de course, des phases travaillées, etc. "Le collectif se met en place. Avec le retour de José Jeunechamps et le nouveau staff, les entraînements sont carrés. Ce que l’on voit aussi, c’est que le groupe est très uni. Et il l’est resté durant les temps difficiles. Tout le positif que l’on vit dans les vestiaires se voit désormais sur la pelouse. On se bat les uns pour les autres. On tire tous dans le même sens. Personne ne tire le groupe vers le bas. On progresse tactiquement, techniquement et physiquement. On a un bon mixte entre jeunesse et expérience. Puis, tout le monde travaille bien, même les remplaçants et ceux en tribune. Cela pousse tout le monde à faire mieux. C’est une saine concurrence. Mais on doit continuer car on n’est pas encore arrivé. C’est loin d’être fini. On va pouvoir travailler 15 jours plus sereinement dans les têtes".

L’autre explication à la bonne série actuelle, cela reste le retour en forme de certains cadres. À l’image de Tainmont qui fut touché par le Covid ou de Taravel qui avait loupé une partie de la préparation. "Pourquoi? Vous me trouviez fatigué?, nous vanne le défenseur central quand on lui pose la question. Comme je n’avais pas fait de préparation avec l’équipe, cela me fait du bien d’enchaîner les rencontres. Je prends du rythme. Mais je ne pensais pas être fatigué avant (sourire)".

Le Français doit désormais rêver d’une nouvelle aventure comme celle vécue au Cercle en 2018 où les Brugeois avaient retrouvé la Pro League après une entame de championnat catastrophique.