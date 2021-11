Odeur d’hydrocarbures au Rœulx: le mystère reste entier

Malgré les recherches, aucune trace n’a été détectée.

Il y a une semaine, des riverains de la rue de la Station au Rœulx ont commencé à faire part d’une odeur incommodante d’hydrocarbures. Celle-ci a persisté plusieurs jours au point que les pompiers se sont rendus sur place vendredi dernier et que la police de l’environnement a été dépêchée pour mener une enquête, en collaboration avec le service environnement de la commune.

Mais malgré tous les efforts déployés pour identifier la source de cette odeur, le mystère a toutes les chances de rester entier. "Nous avons été interpellés par les résultats qui nous sont parvenus d’un prélèvement effectué à la station d’épuration", explique l’échevin à l’environnement Damien Sauvage. "Pour détecter la présence d’hydrocarbures, il y a trois moyens: de manière olfactive, visuelle, ou en détectant un taux d’oxygène anormal dans l’eau. Les paramètres du prélèvement étaient bons, il n’y avait aucune trace d’hydrocarbures", s’étonne-t-il.

Bref, aucune trace d’une quelconque pollution, y compris dans le réseau d’égouttage. "Les pompiers ont effectué deux chasses d’eau, ce qui a peut-être éliminé des résidus", avance Damien Sauvage. Aujourd’hui, l’odeur s’est dissipée et son origine ne sera sans doute pas trouvée. "Je me demande si ce n’était pas un genre de gaz de décantation dans les égouts et qui était à l’origine de l’odeur."

Dont la nature exacte aussi reste un mystère. "On a parlé d’hydrocarbures, mais on nous a aussi appelés pour des odeurs d’éthanol, de mazout, de white-spirit… ça partait un peu dans tous les sens", termine l’échevin qui espère que l’odeur ne réapparaîtra pas. Car manifestement, on n’a pas eu le nez suffisamment creux pour percer le mystère.