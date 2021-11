Les pénuries freinent encore la reprise

Manque de matières premières, absence de candidats: si l’éclaircie est bien là pour les entreprises belges, les pénuries grippent encore la reprise économique.

Comment se portent les entreprises belges, et à quelles difficultés sont-elles désormais confrontées? La Banque nationale de Belgique (BNB) ainsi que plusieurs fédérations d’entreprises et d’indépendants ont mené l’enquête à la fin du mois d’octobre auprès de 2 200 sociétés.

1. Une reprise vigoureuse

"La bonne nouvelle, c’est que la reprise est au rendez-vous: les entreprises interrogées perçoivent une augmentation de leur chiffre d’affaires de 9%, par rapport au mois d’octobre 2019. Elles dépassent le niveau d’avant-crise", souligne Geoffrey Minne, économiste à la BNB. On s’éloigne donc petit à petit des lourdes pertes de chiffre d’affaires enregistrées durant la crise Covid, même si cette éclaircie est également attribuable à une hausse des prix.

"Par contre, on remarque une forte hétérogénéité des situations selon les secteurs et la taille de l’entreprise. " De manière générale, les catégories les plus impactées pendant la crise – à savoir les petites structures, les indépendants et les secteurs dont les contacts sociaux sont au cœur de l’activité – indiquent que leur chiffre d’affaires reste encore inférieur à celui d’octobre 2019.

Les secteurs les plus fragilisés sont les agences de voyages (-49%), l’horeca (-32%), la vente au détail non alimentaire (-9%), mais aussi le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (-5%). Ces résultats décevants sont le plus souvent imputables aux changements d’habitudes et aux craintes des consommateurs concernant les risques sanitaires.

À l’inverse, la reprise est particulièrement impressionnante pour le secteur de l’information et de la communication qui comprend notamment l’informatique (+38%), ainsi que pour les activités immobilières (+33%).

2. Pas assez de bras

Si la reprise est actée dans de nombreux domaines d’activité, les entreprises belges font face à plusieurs obstacles. Parmi ceux-ci, il y a notamment la pénurie de main-d’œuvre. Au mois d’octobre, les sociétés sondées estimaient que les pénuries avaient réduit leur production ou prestation de services de 5%.

Pas moins de six entreprises sur dix (indépendants exclus) sont confrontées à cette problématique. Dans la plupart des cas, soit les candidats ne répondent tout simplement pas à l’offre d’emploi, soit les compétences requises font défaut. Ce manque de candidats est d’ailleurs particulièrement préoccupant en Flandre.

Pour faire face à cette situation, les entreprises ont adopté différentes stratégies, telles que l’amélioration des conditions de travail, le recours à des candidats moins qualifiés ou l’adoption de conditions salariales plus attractives. "Sans ces contraintes d’offre, l’économie aurait sans doute été en mesure de digérer la crise du Covid-19 beaucoup plus facilement et aurait déjà retrouvé ou dépassé la trajectoire de croissance escomptée avant la crise", indiquent la BNB et les fédérations d’entreprises et d’indépendants.

3. Approvisionnement

Autre problématique: plus de 80% des entreprises interrogées dans la vente en gros, la vente au détail (alimentaire et non alimentaire), l’industrie et la construction font face à des soucis d’approvisionnement. Elles sont plus de 60% dans l’agriculture et l’horeca.

Ces soucis d’approvisionnement, qui sont dus à des pénuries chez les fournisseurs ou à des problèmes de transport, s’accompagnent d’une hausse des coûts pour les entreprises (les matières premières, le transport, l’emballage, etc.). Ces derniers se répercutent alors sur les prix de vente.

La majorité des sondés estiment enfin que ces problèmes d’approvisionnement devraient perdurer au moins jusque mi-2022.