Daimler va développer avec Visa le paiement du stationnement directement depuis sa voiture

Le constructeur automobile Daimler, société-mère des marques Mercedes-Benz et Smart, et la société américaine de cartes de crédit Visa étudient la possibilité pour les automobilistes de payer directement depuis leur voiture, par exemple pour leur stationnement.

Les deux partenaires souhaitent ainsi proposer des paiements dits "In-Car", qui ne nécessitent pas de dispositif supplémentaire tel qu’un smartphone pour l’authentification. C’est ce qu’ont annoncé lundi Visa et Daimler Mobility, dans laquelle Daimler a placé ses activités financières et mobiles.

"Afin d’authentifier un paiement directement depuis la voiture, seule une empreinte digitale sera désormais nécessaire", ambitionnent les deux entreprises. Les clients n’auront pas besoin de mot de passe, la voiture elle-même deviendra un moyen de paiement. Non seulement le stationnement pourrait être payé de cette manière, mais aussi, par exemple, le plein de carburant.

Cette technologie sera d’abord disponible pour les clients de Mercedez-Benz en Allemagne et en Grande-Bretagne à partir du printemps 2022. D’autres marchés en Europe et au-delà suivront plus tard.

Les capteurs d’empreintes digitales sont déjà intégrés dans les modèles les plus récents tels que la Classe C, la Classe S et l’EQS.