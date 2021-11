COP26 | Efforts GES de la Belgique: la Commission tient à ce que ses propositions restent intactes

La Commission européenne défendra ardemment son paquet de propositions visant à mettre en œuvre les objectifs climatiques réclamés aux États membres pour 2030, a-t-elle averti lundi, alors que des dirigeants — comme la ministre flamande Zuhal Demir en Belgique — demandent de les revoir à la baisse.

"La Commission travaillera d’arrache-pied avec le Parlement européen et le Conseil (États membres) pour expliquer et défendre ses propositions, et s’assurer qu’elles ressortiront intactes du processus législatif", a affirmé un porte-parole de l’exécutif européen, lors du point presse quotidien.

Plusieurs pays de l’UE veulent modifier différents aspects de ces propositions, en fonction de leurs intérêts économiques.

En Belgique, l’encre d’un accord flamand sur les objectifs climatiques était à peine sèche (accord déjà jugé insuffisant par les autres ministres du Climat du pays) que la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) réclamait, samedi dans Het Belang van Limburg, que l’Union européenne revoie à la baisse l’objectif de 47% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) que la Commission propose d’assigner à la Belgique pour les secteurs des transports, ménages, agriculture, commerce et services.

La nationaliste flamande justifie cette demande par la différence, trop importante à ses yeux, entre les efforts réclamés à des pays de l’Est et à des pays de l’Ouest de l’Europe.

Interrogée par Belga à Glasgow, en marge de la COP26, pour savoir si la Belgique était prête à relayer ce point de vue dans les réunions du Conseil de l’UE, la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi (Ecolo) n’a pas souhaité faire de commentaires.

Ce chiffre belge de 47% est celui que la Commission européenne a avancé en juillet dernier dans son paquet "Ajustement à l’objectif 55" ("Fit-for-55"), qui doit permettre au bloc de réduire ses émissions de GES d’au moins 55% d’ici 2030, sur le chemin de la neutralité climatique en 2050.

"Nos objectifs climatiques sont désormais contraignants, tant pour la neutralité climatique en 2050 que pour la réduction des émissions nettes d’au moins 55% d’ici 2030, a rappelé la Commission. Ils sont ancrés dans la loi climat européenne. C’est le cadre dans lequel nous travaillons, dans lequel les 27 États membres coopèrent".

L’exécutif européen ne maîtrise pas le calendrier de la négociation du paquet "Fit-for-55" entre États membres, ni celui de la négociation qui suivra entre le Conseil et le Parlement européen, co-législateurs en la matière. "Nous espérons un accord le plus vite possible pour nous mettre rapidement au travail, puisqu’on est d’accord sur les grands objectifs".