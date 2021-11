La commune veut implanter une maison médicale à Familleureux. Un projet qui répond à un vrai besoin, estime la majorité communale.

C’est un des axes du plan de cohésion sociale de Seneffe: la création d’une maison médicale à Familleureux. Le genre de projet dont on s’attend à ce qu’il suscite une certaine unanimité. Et bien non, ...