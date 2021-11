Projet de 400 nouveaux logements à Frameries: une rencontre prévue entre la commune et les riverains

Un comité citoyen s’est mis en place.

La mobilisation se poursuit et s’organise à Frameries, du côté des riverains qui souhaitent s’opposer au projet immobilier qui pourrait voir le jour sur la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) Louis Piérard. La parcelle a en effet été mise en vente au profit de la Société wallonne du logement (SWL), qui pourrait concrétiser la construction de 400 nouveaux logements sur ces 11 hectares de terrain.

"Nous serons prochainement reçus par les autorités communales", explique Bertrand Ducrot, administrateur de la page "Frameries – pour une commune plus verte." La date n’a cependant pas encore été fixée. " Nous ne sommes pas encore très nombreux mais nous potassons énormément sur le dossier. Certaines personnes ont rejoint notre comité car ce sont des spécialistes en eaux et forêts. Elles travailleront donc plutôt dans l’ombre."

Au conseil communal, aucun élu n’avait montré son opposition face à un projet qui pourrait permettre le développement d’un véritable nouveau quartier. " C’est un peu fou de constater que cette vente a été soutenue par l’ensemble du conseil communal, y compris par des membres qui se disent préoccupés par l’écologie. On sait par exemple que le site abrite des grenouilles qui sont protégées. Et que pareil projet aura forcément un impact sur l’ensemble de la faune et de la flore."

Les nuisances sont également craintes. " C’est notre priorité aujourd’hui: montrer ce que les riverains déjà installés à Frameries subiront si ces 400 nouveaux logements sont construits. On maintient que les risques d’inondations seront particulièrement importants puisque les champs situés en amont, sur le territoire du Parc Naturel des Hauts-Pays, charrient régulièrement les eaux boueuses."

La construction récente du RAVeL aurait, selon le riverain, rendu ce problème d’autant plus visible. " Ce dimanche matin, alors que les pluies ont été peu abondantes ces derniers jours en comparaison avec la semaine dernière, l’endroit où l’on projette de bâtir nous donne une idée de ce que nous aurons lors de pluies diluviennes." À ce stade, le projet n’a rien de concret. Mais les riverains préfèrent prévenir que guérir.