Best Of foot local: Dix buts dans le même match, des fumigènes, un raté monumental et des inconnus sur le terrain

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. Le show Cossalter

En deuxième provinciale liégeoise, Kevin Cossalter a encore été éblouissant pour Hannut. Face à Burdinne, l’ancien attaquant de Nationale a inscrit pas moins de cinq buts à lui tout seul, soit déjà ses 14, 15, 16, 17 et 18e goals de la saison. Il est évidemment le meilleur buteur de la série.

2. Dix buts dans le même match

Là aussi, on parle d’une performance tout simplement exceptionnelle. Lors de Farciennes - A. Presles en P4G dans la Province du Hainaut, l’avant local a marqué pas moins de dix buts (!). Une perf’ inédite pour lui. Le score de la rencontre: 19-1.

3. Les fumigènes font arrêter le match

En D3B ACFF, le choc entre Onhaye et Rochefort a dû être arrêté pendant cinq minutes le temps que les supporters de Rochefort se calment après divers craquages de fumigènes et pétards en tout genre. De superbes images, tout de même, à voir et à revoir.

4. Un CV en jeu

Voici l’entraîneur en colère du week-end. Lors de la défaite 5-1 de Dottignies à Beveren-Leie, Pascal De Vreese en voulait particulièrement à ses joueurs. " On prend 2 rouges et 8 jaunes pour des rouspétances. L’écrémage va continuer et s’intensifier! Ils ne doivent pas oublier qu’ils jouent avec mon CV! Je ne vais pas laisser ma carrière se faire gâcher par les joueurs." Ambiance…

5. L’entraîneur joue avec des inconnus

En P4 liégeoise, Pépine B a été écrasée 1-5 par Saive B une semaine après avoir dû déclarer forfait. Mais plus que la défaite, ce sont les explications du coach local qui surprend. "On a fait en sorte de jouer mais on n’a pas pu s’entraîner et je ne connaissais même pas certains de mes joueurs."

6. Une jaune pour des vacances

Lors de la rencontre de P1 entre Jehay et Weywertz, Markus Heinen l’a joué finement. Se sachant en vacances pour les deux prochaines rencontres, le joueur liégeois a volontairement pris une carte au moment de sa sortie en allant saluer un par un ses coéquipiers. Pas très sportif, mais plutôt intelligent.

7. «Dison dérange»

Après la carte rouge directe d’un de ses joueurs lors de la surprenante victoire de Richelle contre Dison en D3B, Jean-Sébastien Legros en avait gros sur la patate envers le corps arbitral. "Je sais qu’on dérange, même jusqu’au corps arbitral. Nous avons dans le noyau plusieurs joueurs qui ont connu un plus haut niveau, que tout le monde croyait rincés. Au final, nous avons bien répondu en gagnant la tranche. Je pense que ça en énerve plus d’un. "

8. Cinq blessés en 45 minutes

En P3 luxembourgeoise, il n’était pas bon d’être joueur. Lors de la rencontre entre Toernich – Halanzy (score final 2-1), pas moins de cinq joueurs ont dû quitter la pelouse, blessés. Gazon maudit, ou manque de pot?

9. Les caméras étaient absentes, mais bien nous!

Lors de la victoire de Libramont contre Florenville 5-3, Martin Delwiche a raté l’immanquable en envoyant sur le parking une balle alors qu’il était seulement à 50 centimètres du goal. Pensant être tranquille car aucune caméra n’était présente à cette rencontre, le médian offensif ne pensait sans doute pas à son réveil qu’il était tombé dans notre radar. Pas de chance!

10. La Floreffe a coulé à flots

Lors de la victoire de Floreffe B 4-0 face à Moustier B, les locaux ont eu énormément de mal à se lancer dans le match. La raison est toute simple: une fête avait été organisée la veille, et l’alcool aurait, selon certaines sources, coulé à flots.