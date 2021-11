Le PTB propose la gratuité de l’électricité pour les sinistrés des inondations, un jeune brasseur appelle aux dons, les stats hallucinantes d’Undav avec l’Union: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 8 novembre.

1. Vanden Burre: «Il faut que les citoyens entrent dès 2022 au Parlement»

Gilles Vanden Burre (Écolo) demande à ses partenaires au fédéral de presser le pas en matière de participation citoyenne au Parlement.

2. Électricité: le PTB veut au moins trois mois de gratuité pour les sinistrés

Chauffage et déshumidificateurs risquent de charger à l’excès les factures d’électricité des ménages sinistrés. Le PTB propose une prise en charge à 100%, pour 3 mois.

3. Rwanda et Somalie: des missions «plus compliquées»

Nous avons sollicité l’armée belge afin de savoir comment les militaires étaient encadrés dans la gestion des retours de mission. Voici les réponses de la Défense.

4. CST obligatoire: en salle, des accès refusés à Arlon et à Neufchâteau

Comment l’obligation du Covid Safe Ticket a-t-elle été respectée pour les sports en salle en province de Luxembourg? Réponse.

5. Déjections canines à Charleroi: un plan pour combattre les incivilités

Renforcer la prévention et les amendes administratives, mais aussi revoir le réseau de canisites: ce sont les éléments du plan d’action de Charleroi.

6. Jemeppe-sur-Sambre: l’appel aux dons de la Brasserie du Larron

Robin Francotte cherche à augmenter la production de sa microbrasserie du Larron à Jemeppe. Il fait appel à la générosité.

7. Transformation de l’ancien hôpital militaire de Salzinnes: Ramur dit non

L’ASBL Ramur a réagi négativement au projet de transformation de l’ancien hôpital militaire en un complex immobilier par Besix.

8. Que regarder à la TV cette semaine? Voici notre sélection

Quoi de bon à la télé cette semaine? Découvrez nos 5 suggestions.

9. Elsner: «On a su se créer des situations favorables»

Luka Elsner n’a pas encore perdu à la tête du Standard. Il n’a pas encore gagné non plus, et l’entraîneur glissait: "J’aurais préféré perdre un match et en gagner trois."

10. Undav: «Décisif même dans un moins bon jour»

Auteur d’un doublé samedi contre Charleroi, Deniz Undav affiche des statistiques hallucinantes avec l’Union SG.

