Les voyages en Ethiopie toujours strictement déconseillés, y compris à Addis Abeba

Tous les voyages vers l’Ethiopie restent strictement déconseillés, y compris vers la capitale Addis Abeba, en raison de la situation sécuritaire imprévisible, selon l’avis des Affaires étrangères mis à jour dimanche.

En effet, des confrontations militaires ont lieu dans le pays. Si ce n’est pas le cas à Addis Abeba, la situation peut évoluer rapidement, avertissent les Affaires étrangères.

Il est également conseillé d’éviter les transits à l’aéroport d’Addis Abeba et de modifier l’itinéraire de voyage le cas échéant.

Par ailleurs, les Affaires étrangères conseillent à toute personne se trouvant actuellement en Ethiopie de quitter le pays tant que des vols commerciaux sont disponibles. "Durant les prochains jours, il est possible qu’il devienne de plus en plus difficile de quitter l’Ethiopie."

Les Belges qui voyageraient tout de même en Ethiopie sont invités à s’enregistrer sur le site Travellers online.