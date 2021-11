Le club d'Anderlecht voudrait étendre ses installations sportives sur des terrains agricoles à proximité du stade

Les terrains sont cependant dans une zone non bâtissables, et acquérir le permis ne sera pas chose aisée.

Selon nos confrères de La Capitale, le RSCA ambitionne de construire des installations sportives sur un terrain agricole de Neerpede. Le terrain en question, qui appartient à un agriculteur, se situerait à proximité du stade du club anderlechtois.

Le conseiller d’opposition et député Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) a interpellé la majorité à ce sujet lors du dernier conseil communal et se dit particulièrement inquiet quant à la disparition des derniers espaces ruraux de la capitale.

Acquérir un permis pour ce type d’installation ne sera cependant pas chose aisée, car les terrains sont considérés comme agricoles et non bâtissables. "Il est tout de même surprenant que la commune n'ait pas averti le RSCA de la difficulté auxquelles elle allait s'exposer à l'occasion de l'acquisition du terrain. Bref, on pourrait perdre l'usage d'un terrain agricole et créer un conflit avec le RSCA, autant de choses qu'il aurait peut-être été possible d'éviter en agissant de façon proactive", déplore le député libéral.