Un dépistage gratuit du diabète sur la place Saint-Denis à Forest

Une journée de dépistage du diabète est organisée sur la place Saint-Denis à Forest ce mardi 9 novembre.

La Commune de Forest organise un dépistage du diabète sur la place Saint-Denis. L’opération est organisée par les Maisons Médicales 1190 et des Primeurs, en collaboration avec le service des Affaires Sociales, le service Seniors de la commune de Forest et le Fonds des Affections Respiratoires. Le rendez-vous est donné entre 10 et 15h.

"Toute personne intéressée pourra effectuer un contrôle de glycémie gratuit et confidentiel", annonce la Commune. "Il sera aussi possible de s’informer sur les modalités de prise en charge du diabète, les techniques de traitement et d’autocontrôle, et de recevoir des recommandations diététiques afin de prévenir la maladie".

Les autorités forestoises rappellent que le diabète est une maladie chronique qui touche 8% de la population belge. Et de préciser qu’"un dépistage précoce permet à la personne diabétique d’être rapidement prise en charge et de mener ainsi une vie normale sans menaces de grosses complications".

Des professionnels seront présents pour alerter sur les liens entre le tabagisme et le diabète au travers d’animations ludiques. Diabétiques ou non, des conseils par rapport au tabac seront délivrés afin de prévenir l’apparition de la maladie ou réduire les complications de celle-ci.

Des personnes diabétiques livreront également leur expérience de la gestion de la maladie au quotidien.