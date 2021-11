Sacré vaccin

Cela a été révélé lors de la dernière conférence de presse du centre de crise national par le commissaire corona Pedro Facon: il y a actuellement autant de personnes vaccinées que non vaccinées qui sont admises aux soins intensifs. Le commissaire a très vite enchaîné en défendant bec et ongles la vaccination, soulignant que les non-vaccinés étaient surreprésentés aux soins intensifs vu que ceux-ci ne représentent plus que 14% de la population adulte dans notre pays. Et d’analyser encore, tout comme notamment l’épidémiologiste Yves Coppieters sur différents plateaux télévisés ce week-end, l’incidence des contaminations et hospitalisations nettement plus importante des non-vaccinés par rapport aux vaccinés, et ce dans toutes les tranches d’âge.