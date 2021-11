GP du Mexique | Max Verstappen: "Il était crucial d’être bien placé au premier virage"

Max Verstappen (Red Bull) a renforcé sa première place du championnat du monde de Formule 1 en remportant le Grand Prix du Mexique de Formule 1 dimanche.

Parti en 3e position sur la grille, Verstappen a pris la tête de la course dès le premier virage, dépassant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

"Il était crucial d’être bien placé dans ce virage pour prendre la première place", a réagi le Néerlandais après la course. "Une fois que j’étais en tête, je n’avais plus qu’à me faire confiance et sur l’incroyable vitesse de notre voiture. C’est incroyable de gagner pour la troisième fois ici et d’être sur le podium avec mon équipier mexicain Sergio Perez. Toute l’équipe a réalisé un travail incroyable."

Verstappen s’est imposé avec plus de 16 secondes d’avance sur Lewis Hamilton, qui a dû se contenter de la 2e place devant Sergio Perez. Le Britannique compte désormais 19 points de retard sur le Néerlandais. "Ma voiture n’était simplement pas assez rapide. Je termine au moins deuxième avec Sergio Perez qui s’était fortement rapproché dans le final. Cela montre à quel point les Red Bull étaient rapides. Néanmoins, nous devons continuer à y croire."