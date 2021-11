VDH chagrine les Belges

Face à un Lars van der Haar ressuscité, tandis qu’Eli Iserbyt sombrait, les Belges ont dû se contenter de l’argent et du bronze.

Sans Mathieu van der Poel et Tom Pidcock et malgré l’absence de Wout Van Aert, les Belges, avec à leur tête Eli Iserbyt (huit succès en douze courses) restaient les grands favoris de l’Euro, ce dimanche sur les pentes du VAM-berg, en province de Drenthe, aux Pays-Bas. Pourtant, c’est Lars van der Haar qui portera les douze mois prochains le maillot blanc et bleu étoilé.

Une sorte de retour aux sources pour le coureur d’Utrecht, lequel avait enlevé il y a six ans, la première version de cet Euro pour pros. Le Néerlandais a mérité son succès qui n’est finalement qu’une demi-surprise. Après plusieurs saisons en demi-teinte, VDH, ancien double champion du monde des espoirs, est de retour.

"Nous savions dans l’équipe qu’il pouvait revenir au niveau qui était le sien auparavant, avant que la nouvelle génération ne prenne le pouvoir et que Lars ne connaisse toute une série de contretemps et blessures, expliquait Sven Nys, le manager de sa formation Trek Baloise Lions. Lars a toujours vécu à 110 % pour son métier et dès le début de la saison, sans qu’on puisse réellement déterminer pourquoi, il s’est montré en pleine forme. Il aurait déjà pu s’imposer à Iowa et à Zonhoven. Cette fois, cela a réussi et ce titre va lui redonner des ailes."

Eli Iserbyt avait d’ailleurs pointé le Néerlandais comme un de ses principaux rivaux. Le Flandrien n’imaginait pas que lui sombrerait. S’il faisait partie du groupe de six Belges passés détachés à la fin du premier des dix tours, puis des quatre qu’accompagnait l’inattendu Français Joshua Dubau à la fin du 2e, le n° 1 mondial explosa ensuite. Tandis que Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout et Toon Aerts semblaient partis pour réussir le triplé, Iserbyt, lâché dans le 3e tour, ne put suivre van der Haar engagé dans une longue poursuite.

"J’étais dans un mauvais jour sans savoir pourquoi, avoua Iserbyt, 12e. Je ne pense pas être malade, mais dès le 3e tour, j’étais à la limite, puis j’ai eu les jambes coupées. Il faut maintenant me tourner vers l’avenir mais je suis content pour Lars."

Ce n’est qu’à la fin de la 8e boucle que le Nerlandais parvint au commandement de la course. Il avait d’abord doublé Aerts, retardé par un incident mécanique à la mi-course, alors qu’Hermans avait attaqué fermement dans la montée asphaltée et pavée menant à la ligne d’arrivée. VDH avait ensuite pris le dessus sur Vantourenhout, incapable de suivre et qui dut se contenter du bronze.

"J’espérais plus, mais c’est le maximum que je pouvais obtenir", confia le Flandrien.

À deux tours de l’arrivée, après un long duel où il avait repris inexorablement vingt secondes, van der Haar rejoignait Hermans qu’il distançait définitivement peu après.

"Je ne m’y attendais, reconnut Quinten Hermans. Je savais que Lars était en forme, mais il était aussi nettement plus fort. Je ne pense pas avoir faibli, mais Lars a pu accélérer. Je n’ai pas grand-chose à me reprocher. J’ai seulement été opposé à un homme plus fort que moi."