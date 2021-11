Anvers a prouvé qu'il peut mettre Ostende en difficultés

Et à la fin, c’est Ostende qui gagne. Oui, la rengaine est connue. Oui, elle est répétitive mais cette fois-ci, les Giants ont fait honneur à leurs ambitions.

Pointés comme principal adversaire des Ostendais, les Anversois ont livré une lutte de haut vol dans une Lotto Arena particulièrement bien garnie de quelque 3 000 spectateurs dont un certain Bart De Wever, bourgmestre local.

Dans un match haletant, qui voyait d’abord les joueurs de Beghin prendre les commandes, les supporters locaux sont passés par tous les sentiments. Dépités quand les Anversois étaient pointés à dix longueurs, euphoriques quand Elvar Fridriksson plantait une bombe du milieu du terrain, au buzzer, pour envoyer les deux équipes en prolongation, et mitigés en fin de match entre la fierté d’avoir fait douter l’ogre ostendais et la déception d’échouer de si peu.

Mais la question que soulevait ce choc, c’était de savoir si Anvers était (enfin) capable de rivaliser avec le BCO. Et la réponse est oui! "Ce premier duel avec Ostende était l’occasion de juger notre niveau par rapport au club qui vient de remporter dix titres de suite. Et je pense qu’on a montré à tout le monde qu’on pouvait rivaliser avec cette équipe", se réjouit, malgré la défaite qui s’est jouée sur des détails, Guy Muya, le manager sportif des Giants.

Pourtant plus costaud dans la peinture, Anvers a souffert face aux deux intérieurs belges (Bratanovic et Buysschaert) des visiteurs. "Nos grands ont vraiment fait un super boulot au rebond parce qu’on savait que ce serait compliqué", analysait Pierre-Antoine Gillet.

Un premier choc qui a donc tenu toutes ses promesses et qui promet de belles luttes à l’avenir. "C’était important pour nous de prouver qu’on pouvait rivaliser avec Ostende car on pourrait potentiellement les rencontrer encore plusieurs fois cette saison. Après la défaite au Portugal (77-53 contre le Sporting en FIBA Europe Cup), on devait réagir. Et on l’a fait. Logiquement, à la fin du mois, on devrait récupérer nos trois blessés, à savoir Brown, Van den Eynde et de Ridder", complète Muya.

Une profondeur d’effectif qui avait fait la force des Ostendais depuis une décennie. "Généralement, c’est la profondeur de notre banc qui fait la différence mais avec seulement neuf joueurs présents ce dimanche (Simon Buysse n’a pas joué, légèrement blessé), on a joué avec nos tripes. On aurait pu éviter cette prolongation sans quelques erreurs mais on est vraiment content d’être venu s’imposer ici", continue Gillet.

De quoi pointer Anvers comme principale adversaire des Côtiers pour le titre? "On n’a pas encore joué contre Mons mais je pense que c’est un sérieux prétendant. C’est une équipe bien balancée, équilibrée et qui devrait s’améliorer d’ici la fin de la saison. De notre côté, à nous de ne pas nous reposer sur nos lauriers et de continuer de travailler. En tout cas, cela promet encore quelques beaux duels dans le futur", conclut l’international belge d’Ostende. Et des matchs d’une telle intensité, dans une ambiance de feu, on en redemande.