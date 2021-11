Les Anderlechtois déçus après la défaite à l'Antwerp: "En manque de réussite"

Voici les réactions des acteurs de la rencontre au micro d'Eleven.

Harwood-Bellis : "On a essayé mais ce n'est pas passé. Il n'y a pas le choix, il faut continuer à travailler. On s'est quand même crées quelques occasions mais ce n'est pas rentré. Sur la phase du penalty, je ne sais pas si je fais faute. C'est difficile à dire car tout est allé très vite."

Kouamé: "Beaucoup de déception ce soir. Si on veut arriver en haut du classement on ne peut pas perdre ce match. Quand tu perds de cette manière après une bonne série ça fait mal mais il faut tourner la page. Je rate une énorme occasion et dans la foulée, on se prend le premier but, c'est le foot. On a quand même raté quelques occasions, on n'était pas en réussite ce soir."

De Laet : "C'était un match très tactique. On avait à coeur de se reprendre après les derniers matchs décevants et on voulait soutenir l'entraîneur. Je ne sais pas si on pouvait parler de crise parce que les points sont quand même là en championnat malgré l'élimination en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe. Il n'y a pas à discuter et on l'a encore vu aujourd'hui: Butez est actuellement le meilleur gardien du championnat."