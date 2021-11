Les Belges à l'étranger: Origi marque mais Liverpool perd, Carrasco et l'Atlético subissent une remontée (vidéo)

Découvrez les performances de nos Diables ce dimanche.

ANGLETERRE:

Origi buteur face à West Ham

Monté au jeu à la 76e minute de jeu face à West Ham alors que les Reds étaient menés 3-1, Divock Origi n'a pu empêcher la défaite de son équipe malgré sa réduction du score à la 83e minute.

Le Diable a récupéré un ballon dans la surface et après un magnifique contrôle orienté, il a placé le ballon hors de portée de Fabianski.

Arsenal et Sambi Lokonga grimpent à la 5e place

Arsenal a pris le meilleur sur Watford, en remportant la victoire 1-0 grâce à un but de Smith Rowe (56e). Albert Sambi Lokonga était titulaire pour les Gunners et a disputé l'entièreté de la rencontre, écopant d'une carte jaune à la 20e minute. Du côté de Watford, Christian Kabasele était absent pour cause de blessure à la cuisse. Leeds et Leicester se sont quittés dos à dos, après un match nul 1-1 à Elland Road. Raphinha a ouvert le score pour Leeds (26e) et la réponse immédiate est venue des pieds de Barnes (28e). Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux titulaires, et le premier est descendu à la 77e minute, remplacé par Kiernan Dewsbury-Hall.

Au classement, Arsenal dépasse Manchester United et grimpe à la 5e place avec 20 points, tandis que Watford recule à la 17e place. Leicester est 12e et Leeds 15e.

En France, Nantes et Strasbourg ont partagé l'enjeu, 2-2. Les buts ont été inscrits par Coulibaly (20e) et Kolo Muani (48e) pour Nantes, et par Diallo (44e) et Thomasson (68e) pour Strasbourg. Matz Sels a défendu les cages des Strasbourgeois pendant les 90 minutes, tandis que Renaud Emond est resté sur le banc nantais.

Reims a tenu tête à Monaco et les deux équipes se sont également quittées sur un match nul, 0-0. Wout Faes, fraîchement appelé chez les Diables Rouges, était titulaire au cœur de la défense rémoise et est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Foket, pour Reims, et Matazo, pour Monaco, étaient tous les deux absents pour cause de blessure.

Strasbourg est 7e avec 18 points, à égalité avec Nantes et Monaco, respectivement 9e et 10e. Reims devance la zone de relégation à la différence de buts et est 16e.

En Italie, Arthur Theate a joué 90 minutes dans la victoire 1-2 de Bologne sur le terrain de la Sampdoria. Svanberg (47e) et Arnautovic (78e) ont inscrit les buts de Bologne tandis que Thorsby avait égalisé pour la Sampdoria. Bologne se classe 9e avec 18 points.

ESPAGNE:

Dimanche, en fin d'après-midi, trois Belges étaient en action sur les terrains de football d'Espagne et des Pays-Bas. Avec Yannick Carrasco, l'Atlético a subi une remontée face à Valence et a concédé le nul, 3-3. L'Atlético Madrid n'a pas saisi l'occasion de se rapprocher de la tête de La Liga en concédant un match nul, 3-3, en déplacement à Valence. Les Colchoneros avaient pris l'avance via Suarez (35e), et Valence a répondu grâce à un but contre son camp de Savic (50e). Griezmann (58e) et Vrslajko (62e) ont offert deux buts d'avance à l'Atlético mais les hôtes sont revenus en toute fin de rencontre grâce à un doublé de Duro (90e+2 et 90e+6). Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre pour l'Atléti, en écopant au passage d'une carte jaune (90e).

L'Atlético renforce sa 4e place malgré le résultat, avec 23 points, et Valence, 10e avec 17 points, occupe le milieu de classement.

PAYS-BAS:

Le duel entre Vitesse et Utrecht pour la 12e journée d'Eredivisie s'est soldé par une victoire de Vitesse, 2-1. Elle s'est construite en 1re mi-temps grâce aux buts de Frederiksen (7e) et Bazoer (45e+1), contre lesquels la réponse de Zagre (77e) n'a pas suffi. Lois Openda était titulaire pour Vitesse et est sorti dans les arrêts de jeu (90e+9). Othman Boussaid était également titulaire pour Utrecht, disputant l'entièreté du match sur le côté gauche.

Au classement, Vitesse et Utrecht sont au coude à coude. Les vainqueurs du jour, 5e avec 22 points, sont à 1 point d'Utrecht, 4e.