PHOTOS | Namur dispose de Malines et s’installe en tête de la D2

Le Rugby Namur trône en tête de la D2 ce dimanche soir. En plus de gagner, les Namurois ont profité du faux pas d’Anderlecht et des Citizens pour prendre le leadership. Retour en images sur ce match à sens unique.

Le score est sans appel: 44-0. Face aux Malinois, les Messieurs du Rugby Namur l’ont facilement emporté. Un succès qui, combiné aux défaites des deux (désormais ex-) premiers du classement, offre aux Namurois la première place de la D2. Une jolie prouesse pour ceux qui visent avant tout le maintien dans l’antichambre de la D1, comme le rappelle Thomas Rosart, le directeur technique du club. "Notre objectif cette année est de nous sauver en D2. Cette première place est inespérée et nous prenons celle-ci comme un symbole de notre travail. Nous sommes un club formateur avant tout. Nos jeunes montent petit à petit. Le but est de les intégrer à l’équipe A."

