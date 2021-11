Farid répond à votre question météo: le vent va-t-il se calmer cette semaine?

La question du jour est celle d’Anna de Glain (Liège): "Salut Farid, nous avons eu très froid la semaine passée au stage de foot de mon petit-fils, attend-on une amélioration et moins de vent cette semaine?". Farid répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Salut Anna, alors je te rassure le vent devrait diminuer en intensité. En effet, un puissant anticyclone va s’étendre de l’Atlantique jusqu’en Russie stabilisant l’atmosphère. On attend un lundi encore mitigé mais davantage de lumière mardi mercredi sauf au littoral où ça resterait un peu plus gris. Il fera frais le matin mais doux l’après-midi avec 10 à 12°C. Dès jeudi, une petite bascule des vents à l’est pourrait nous faire perdre 1°C mais le temps restera assez ensoleillé avant le retour des nuages vendredi soir (à confirmer). Attention aux gelées blanches le matin mais de manière générale, beaucoup de lumière après dissipation des éventuels brouillards. Bonne semaine!

Et ailleurs sur le pays?

L’anticyclone va doucement se rapprocher du pays et les pressions vont augmenter. Malgré tout, de l’air encore humide descendra de la mer en flux de NO et le ciel sera bien couvert même si des éclaircies pourront se frayer un chemin. Le risque de pluie concernera seulement les hautes Fagnes et les frontières allemandes et hollandaises.

L’après-midi, le soleil aura tendance à gagner du terrain avec de beaux moments de ciel bleu alternant avec de gros cumulus et pas mal de soleil à la mer. Ces derniers pourront lâcher une goutte sur le relief mais de manière très locale, la plupart des régions restera au sec. Le vent restera faible de secteur ouest et les maximas stationnaires de 7 à 11 voire 12°C sous un vent d’ouest faible, pas si mauvais que ça. Le soir, un ciel qui aura tendance à se dégager partout.

Le soleil s’imposera davantage mardi et mercredi sauf à la mer où les nuages bas pourraient traîner plus longtemps.