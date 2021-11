P3: Surprises en tous genres en série C

Voici les résultats de la troisième provinciale namuroise. Séries A, B et C: on fait le point sur chaque match du week-end.

P3A: Taviers chute face à Saint-Germain

Leuze 2 – Emines 1

Ohey 2 – Bossière-Gembloux B 0

Rhisnes B 0 – Petit-Waret 0

Arquet B 2 – Namêche 0

Flawinne 1 – Loyers B 5

Taviers 2 – Saint-Germain 4

Boninne 9 – Fernelmont B 1

Grand-Leez B 3 – Andoy 1 arrêté

Le gardien visiteur De Wasseige a pris rouge en première mi-temps. En seconde période, le ton est monté et l’entraîneur namurois, M. Lemaire, a été exclu en même temps qu’un autre de ses joueurs. Mécontents, les visiteurs ont quitté le terrain.

P3B: Pas d’accroc dans le top 5

Lustin 5 – Molignée B 0 forfait

Une fois de plus, Molignée, dans l’impossibilité de réunir 11 joueurs, a été contraint de déclarer forfait.

Thy-le-Château 8 – Bioul B 1

Couvin-Mariembourg B 6 – Denée 2

Moustier 2 – Philippeville 0

Frontières 1 – Somzée 5

Ligny B 2 – Walcourt 2

Biesme B 1 – Falisolle-Aisemont 3

Gimnée-Mazée 1 – Pesche B 2

P3C: Le Condrusien déroule, Vencimont enchaîne, Rochefort battu

Bièvre 1 – Onhaye B 0

Haversin B 2 – Miécret 2

Condrusien B 16 – Dion 1

Le match était déjà plié au repos (8-1). La seconde période était du même acabit. Pleugers (4), Kola (5), Kotchien, Defays (3), Donay, Tonglet sur penalty et Stampe se sont partagé les buts locaux. Le capitaine Brecht a sauvé l’honneur dionais. "Je tiens à souligner le fair-play de nos invités", précise le T1 Yves Vancraen.

Vencimont 2 – Sorée 1

Vainqueurs de la première tranche, les Vencimontois ont entamé la deuxième tranche de la meilleure des façons. Un succès dédié à leur T1 Olivier Colleaux, papa pour la quatrième fois.

Houyet 7 – Ardennaise 1

Dinant 4 – Mesnil 1

Achêne 2 – Rochefort B 1

Dinantaise B 2 – Assesse 1