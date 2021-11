Électricité: le PTB veut au moins trois mois de gratuité pour les sinistrés

Chauffage et déshumidificateurs risquent de charger à l’excès les factures d’électricité des ménages sinistrés. Le PTB propose une prise en charge à 100%, pour 3 mois.

"Il y a encore énormément de problèmes de chauffage et de séchage pour les maisons sinistrées par les inondations. Et l’hiver arrive", rappelle le député wallon Julien Liradelfo (PTB).

Il a fait ses calculs. Dans les logements où l’eau a profondément imprégné les murs, les ménages ont besoin de faire tourner en moyenne deux déshumidificateurs 24 heures sur 24 et deux chauffages au moins 8 heures par jour. Ce qui représenterait un surcoût moyen de 719,39€/mois. "Ça, c’est sur base des prix de l’électricité du mois d’octobre. Mais ça ne cesse d’augmenter ", fait remarquer le député wallon PTB Julien Liradelfo.

Si on reporte sur les 34 600 sinistrés, la note totale du surcoût mensuel frôle les 25 millions.

Il va déposer au Parlement wallon une proposition de résolution. Avec cette demande: que les pouvoirs publics organisent la gratuité des factures d’électricité. Combien de temps? "Le temps utile à la déshumidification et à la remise en état du réseau de gaz dans toutes les communes sinistrées ". Soit au moins trois mois.

Les bénéfices des GRD

L’opposition PTB l’admet: la Région n’est pas restée sans rien faire. En effet, le gouvernement wallon allonge déjà 16 millions d’aide directe sur la facture de régularisation d’électricité pour les sinistrés. " C’est 465€ par ménage, auxquels vient s’ajouter la prime initiée par le ministre de l’Énergie Philippe Henry. On couvre au total environ 600€ par mois. Mais c’est toujours insuffisant. D’autant que le surcoût va sans doute se situer entre 800 et 1 000€", avance Julien Liradelfo.

Au-delà d’une rallonge éventuelle du gouvernement wallon, Le PTB suggère d’aller chercher des moyens chez les gestionnaires des réseaux de distribution Ores et Resa. "Même après l’octroi des dividendes aux Communes, ils dégagent un bénéfice de 120 millions. Les Communes qui en sont capables pourraient aussi intervenir, ajoute le député. Plus on attend, plus les risques sanitaires sont importants. Idem pour la stabilité des bâtiments. "