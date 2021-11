Chevaux présumés maltraités: "Recevoir autant de messages de soutien, ça fait plaisir" (Vidéo)

Les nombreux messages reçus ont touché les Hutois, accusés de maltraiter leurs deux chevaux Prince et Soad.

Ils sont rentrés au box alors que le soleil balaie ce dimanche leur prairie de ses rayons. Juste le temps, pour Yves Couclet de faire leurs pieds. Le maréchal-ferrant, originaire de Sprimont, connaît Prince et Soad, les deux chevaux d’Alain et Christine Tihon.

Il les pare depuis des années. L’homme connaît leur histoire… ainsi que les nombreuses plaintes pour maltraitance dont les propriétaires du hongre de 26 ans et de la jument de 34 ans font l’objet. Il écarte ces plaintes d’un revers de la main et il le confirme: non, les deux chevaux ne sont pas délaissés. Ils sont bien traités mais surtout, ils sont vieux.

Le maréchal-ferrant a lu l’article que L’Avenir a consacré, la semaine dernière, à ces deux petits protégéset il défend avec force leurs propriétaires.

Reportage vidéo en tête de cet article.

Alain et Christine Tihon ont fait le buzz sur internet. Mais surtout, l’élan de sympathie que l’article a suscité a réchauffé le cœur des deux propriétaires. © Jacques Duchateau

Plusieurs centaines de messages

Aujourd’hui, Alain et Christine Tihon, les propriétaires des deux chevaux, sont rassurés, par l’énorme élan de sympathie que l’article a suscité ainsi que les centaines de commentaires qu’ils ont lus.

"Oui, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur", explique la Hutoise. Car les plaintes pour maltraitance animale les touchaient particulièrement. Et encore plus lorsque des personnes venaient frapper chez ses parents, voisins de la prairie où broutent les chevaux, pour les invectiver.

"Les plaintes pour maltraitance, ça nous fait de la peine, ça nous met en colère aussi. Mais ceux qui viennent sonner chez mes parents… Oui, on aime nos animaux."

Les deux Hutois sont fort attachés à leurs vieux chevaux. © Jacques Duchateau

Ils sont aujourd’hui contents des coups de fils reçus, des messages reçus souvent de propriétaires de vieux chevaux qui, comme eux, les soignent avec amour jusqu’à leur mort. "Tous ces messages nous ont fait du bien, ils venaient de gens qui comprennent que les chevaux ont le droit de vieillir comme les personnes âgées. Qu’on a décidé de ne pas les euthanasier simplement car ils deviennent vieux et maigres." Et d’ajouter que si les chevaux n’étaient pas bien, ils ne seraient pas aussi gentils et aussi câlins.