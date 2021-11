Rallye du Condroz: Stéphane Lefevbre s’impose pour la 3e fois (vidéo)

Le Français a remporté la 47e édition du Rallye du Condroz au terme d’une épreuve passionnante. Stéphane Lefevbre devance Adrian Fernémont et Grégoire Munster.

Il était le grand favori et a assumé son statut du début à la fin. Stéphane Lefevbre a remporté l’épreuve hutoise et s’impose pour la troisième fois de rang, après les éditions de 2018 et 2019. En tête à partir de la troisième spéciale, Stéphane Lefebvre n’a jamais été mis en difficulté. Sur le week-end, le pilote de la Citroën C3 Rally2 a d’ailleurs signé 5 scratchs en gardant toujours une avance de quelques secondes sur ses plus proches poursuivants. Le Français devance les deux Belges Adrian Fernémont et Grégoire Munster, au terme d’une sacrée bataille. Le premier cité accroît donc son avance sur Munster et De Mévius au classement du championnat de Belgique. Malgré deux spéciales annulées, samedi,le Rallye du Condroz s’est renfermé sur une note plus que positive.

Stéphane Lefevbre et Renaud Jamoul remportent la 47e édition du Rallye du Condroz ! pic.twitter.com/wzY1O284G5 — Thomas bastin (@thomasbastin5) November 7, 2021

Classement général (Top 10 final) 1. Lefebvre (1:30:32.8) 2. Fernemont (+7.2) 3. De Mevius (+10.6) 4. Munster (+12.6) 5. Verschueren (+1:00.5) 6. De Cecco (+1:28.9) 7. Bedoret (+2:00.8) 8. Princen (+3:02.7) 9. Cracco (+3:13.4) 10. Bouche (3:33. 4)