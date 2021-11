DIRECT | Le Standard va tenter de créer l’exploit face au Club de Bruges (0-0)

Le Standard de Luka Elsner se déplace au stade Jan Breydel pour affronter le champion en titre brugeois. Les Rouches n’ont plus remporté un match de championnat depuis presque deux mois, et auront donc fort à faire contre le Club.

Quatre jours après sa déconvenue à City, Bruges affronte un Standard qui ne parvient plus à les battre chez eux depuis avril 2013. Sur le terrain du champion en titre, les Rouches vont tenter de créer l’exploit et ramener une première victoire à Luka Elsner qui reste sur trois nuls consécutifs pour ses trois premiers matchs à la tête de sa nouvelle équipe.

Pour atteindre ce but, le technicien ne peut pas compter sur Klauss, suspendu. Il doit également composer sans Amallah, Peeters et Tapsoba. " Tout le monde nous voit perdants, analyse le coach. Et cela peut être à double tranchant. Soit on s’effondre, soit on livre une performance collective. Les matchs face à de grandes équipes peuvent donner vie à quelque chose. On va souffrir ensemble et tout donner ensemble. Cela peut être un déclic. Il faut voir cela comme une occasion de se rassembler."

Muleka a donc l’opportunité de marquer des points au même titre que Dragus ou Donnum, alignés d’entrée par l’ancien coach de Courtrai. Konstantínos Laïfis fait aussi son retour dans le onze pour la première fois depuis le 20 août.

Du côté de Bruges, Clement relance Dost et Maoussa. Sobol est absent de la feuille de match et Rits débute sur le banc.

En cas de victoire, les Blauw en Zwart peuvent prendre...13 points d’avance sur leur adversaire du jour. C’est l’heure pour le Standard de réagir et d’enfin se relancer.

