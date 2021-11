Sept minutes de jeu pour Eden Hazard lors de la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano pour la 13e journée de la Liga, ce samedi.

Le Real Madrid pensait s’être mis rapidement à l’abri en première période après des buts de Toni Kroos (14e) et Karim Benzema (38e). Seulement, les Merengues ont vu Vallecano réduire l’écart via Radamel Falcao mais parvenaient cependant à conserver leur avance d’un but.

Titulaire dans les buts du Real, Thibaut Courtois a joué l’ensemble de la rencontre. Eden Hazard est monté au jeu à la 83e minute.

Au classement, le Real Madrid prend provisoirement la tête avec 27 points, deux de plus que la Real Sociedad qui comptera un match de plus après son déplacement à Osasuna dimanche. Le Rayo Vallecano reste 6e avec 20 points.