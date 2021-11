Le bulletin des Hurlus: Chevalier, buteur rassuré, a été dans tous les bons coups

Ribeiro et Chevalier ont porté l’attaque hurlue. La défense a fait le reste en restant solide. Score final 2-0 pour une 2e victoire de suite.

Nick Gillekens 7,5

Confirmé comme numéro 1 par Jeunechamps, le portier se jette bien dans les pieds sur un ballon traînant à la 25e. Superbe double parade devant Abrahams à la 56e. Sa deuxième clean-sheet d’affilée!

Frédéric Duplus 7,5

Très sûr dans ses interventions. Il stabilise la défense depuis son retour au premier plan.

Jérémy Taravel 7,5

Il sauve sur la ligne une tête de Blondelle peu avant la pause. Son retour en forme n’est pas anodin au regain mouscronnois.

Dimitri Mohamed 7,5

Il nous disait la semaine passée qu’il se sentait bien dans son nouveau rôle. Il le confirme avec une rencontre très propre.

Olivier Myny 7,5

Il avait un client en première mi-temps avec De Belder mais l’a parfaitement contenu. Superbe sauvetage en 2e mi-temps. Une bien meilleure prestation de sa part.

Calvin Dekuyper 7,5

Titulaire pour remplacer Lepoint, l’ancien du Cercle a parfaitement répondu aux attentes. Il a coupé de nombreuses tentatives adverses et a même tenté de se projeter. Remplacé par Simba (nc).

Marko Bakic 7

Avec le VAR, il aura été exclu suite à son coup sur Challouk. Cela aurait été dommage car il était le métronome de l’équipe.

Éric Bocat 7,5

Semaine après semaine, il confirme ses prestations. Solide derrière, il se permet même quelques montées intéressantes.

Clément Tainmont 7,5

Son joli travail sur le côté amène l’ouverture du score. Il provoque ensuite le penalty. On sent sa montée en puissance. Remplacé par Vroman (nc).

Lucas Ribeiro 8

On l’a senti tout de suite bien en jambes vu ses dribbles. Il l’a confirmé en marquant au quart d’heure. Il a même failli réaliser le doublé. Remplacé par Carcela (7) qui a bien failli rejouer le coup de Virton. Mais la latte l’a empêché. Gros travail défensif.

Teddy Chevalier 8,5

Il courait après son but depuis le 10 septembre dernier. On a senti sa libération au moment de conclure le penalty, avec calme. Il offre aussi son 2e but en autant de matchs. Remplacé par Gnohéré (nc).