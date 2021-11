Mondiaux de duathlon de courte distance: le bronze pour Arnaud Dely

Arnaud Dely a terminé à la 3e place du championnat du monde de duathlon, ce samedi à Avilès, en Espagne.

A 24 ans, l’ancien champion du monde et d’Europe juniors (2018) a été devancé à l’issue des 10 km de course à pied, 40 km à vélo et 5 km de course à pied par deux duathlètes français. Le titre est revenu à Nathan Guebeur qui a devancé de 6 secondes son compatriote Maxime Hueber-Moosbrugger.

Dely a formé un groupe de six échappés avec les deux Français, le Marocain Jawad Abdelmoula et ses deux compatriotes Vincent Bierinckx et Angelo Vandecasteele après la première transition. Guebeur et Hueber se sont directement postés aux avant-postes lors des derniers 5 km à pied, alors que Bierinckx qui avait créé un petit écart avant la dernière discipline avec Guebeur devait rentrer dans les rangs. Dely en profitait pour s’emparer du bronze devant Bierinckx et Vandecasteele, soit un trio de duathlètes belges aux 3e, 4e et 5e places. Laurens Verluyten est 9e, Stef Corthouts 11e, Toon Mariën 19e, Thibaut De Smet 27e et Lennert Vandendriessche 34e.

Chez les dames, le titre mondial a été remporté par la Vénézuélienne Joselyn Brea Abreu, courrant sous l’égide de la fédération internationale. Seule représentante belge, Laura Swannet s’est classée 16e.