League of Legends, désormais en série sur Netflix

Douze ans après le lancement de League of legends, Riot Games fait une incursion dans le monde de l’audiovisuel avec une série animée Netflix fondée sur l’univers de son jeu vidéo à succès.

Diffusée à partir de ce dimanche, quelques heures après la finale des Mondiaux de l’un des titres d’esport les plus suivis dans le monde, la série Arcane est une nouvelle déclinaison du divertissement phare du studio américain détenu par le chinois Tencent.

Resté des années durant l’unique titre du groupe et sa poule aux oeufs d’or, le jeu multi-joueurs LoL voit désormais son univers apparaître sur d’autres supports: jeu de cartes à collectionner, jeu de rôle ou adaptation sur mobile.

Arcane, série sous forme de dessin animé en neuf épisodes (diffusés en trois fois à une semaine d’intervalle), a été conçue et produite par Riot Games, en collaboration avec le studio français Fortiche Production, qui a déjà travaillé avec lui et d’autres éditeurs de jeux, et a aussi développé une série animée pour les studios Marvel.

Elle met en scène des champions de l’univers de LoL, avec en toile de fond le conflit entre Zaun, territoire des bas-fonds, et Piltover, riche cité des dominants, à une ère où magie et technologie s’entremêlent.

Le scénario suit également deux soeurs ayant vécu une enfance difficile à Zaun, mais qui, désormais adultes, mènent une vie très différente l’une de l’autre.

Cette adaptation diffusée sur Netflix illustre une nouvelle fois l’engouement des plateformes de streaming pour les jeux vidéo, alléchées à l’idée d’attirer le public des joueurs, qui permettrait d’augmenter le nombre d’abonnements.

Cette convergence entre les médias s’est aussi matérialisée avec l’annonce cette semaine par Netflix de plusieurs jeux mobiles pour ses abonnés, dont deux titres issus de l’univers de sa série "Stranger Things".