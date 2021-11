Joran Vliegen: "Sander Gillé a une déchirure aux abdominaux"

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé hier vendredi soir Sander Gillé (ATP 31) et Joran Vliegen (ATP 35) à abandonner en quarts de finale du double du Masters 1000 de Paris.

La paire belge, victorieuse la veille des numéros 1 mondiaux croates Nikola Mektic (ATP 1) et Mate Pavic (ATP 2), a été contrainte à l’abandon alors qu’elle était menée 7-5, 3-0 à l’Australien John Peeers (ATP 14) et au Slovaque Filip Polasek (ATP 9) tête de série N.6 du tableau.

"Sander traînait une petite gêne aux abdominaux suite à sa participation au tournoi de Vienne la semaine passée (avec l’Allemand Dominik Köpfer, NDLR) et elle s’est malheureusement aggravée, a expliqué Joran Vliegen. Nous n’étions du coup plus en mesure de continuer et il s’est d’ailleurs avéré que Sander a une petite déchirure aux abdominaux. Il n’y a donc pas grand-chose à dire sur ce match. Nous avons breaké les premiers pour mener 2-1, mais on sentait avec les services de Sander qu’il y a avait un problème. Il a aussi été honnête envers moi et nous avons alors décidé d’abandonner, car cela n’allait plus du tout."

Cet abandon marque donc la fin de la saison 2021 pour le duo limbourgeois. Une année qui fut un bon cru avec un titre conquis à Singapour fin février, une finale à Munich début mai et des demi-finales aux tournois ATP Masters 1000 de Madrid et de Toronto.

"Oui, ce fut une bonne année", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Nous finissons dans le top 15 des meilleures paires du monde (ils sont 12e, ndlr.) et ce en ayant disputé tous les tournois ATP Masters 1000, où nous avons franchi un nouveau cap avec deux demi-finales. C’est donc très positif de savoir que nous pouvons aller chercher des points dans les grands tournois, où la concurrence est plus rude. Pour 2022, nous espérons faire encore mieux et viser une place parmi les huit meilleures équipes. Notre objectif peut clairement être le Masters, même s’il faudra bien entendu être physiquement au top afin de briller toute l’année, et surtout lors des grands rendez-vous. Mais je suis persuadé que nous pouvons y arriver."