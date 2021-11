Lucinda Brand championne d’Europe devant son public

Niels Vandeputte et Thibau Nys déçus

Niels Vandeputte et Thibau Nys étaient tous les deux déçus après avoir terminé respectivement à la 2e et la 3e place de la course Espoirs des championnats d’Europe de cyclo-cross à Wijster.

"J’ai roulé la course parfaite mais je me donne 0 sur 10 pour le résultat final. C’est dur de passer à côté de la médaille d’or pour une différence si minime. Sur un Euro, seule la première place compte et je suis déçu", a réagi Vandeputte. "Dans le final, je pensais que Kamp était dans la roue de Nys et je n’ai pas continué à rouler. Je ne l’ai pas vu et c’est dommage. Cela s’est joué au sprint et cette médaille d’argent n’est pas un lot de consolation."

Thibau Nys ne pouvait pas non plus cacher sa déception après l’arrivée. "J’avais une belle chance et cela fait mal de passer juste à côté", a expliqué Nys. "Ce n’est pas dans mes habitudes de laisser passer une telle opportunité quand elle se présente et j’ai commis une grosse erreur. Lors du sprint, j’aurais dû lancer au niveau des pavés et je ne sais pas pourquoi j’ai attendu. Ryan a lui choisi le bon moment. Cette médaille de bronze a un goût amer."