Rallye du Condroz: quel bilan à la mi-journée ce samedi?

La première matinée de ce samedi a déjà livré ses premiers verdicts.

La 47e édition du Rallye du Condroz s’est élancée ce samedi matin dès 9h et la spéciale d’Engis. Une première spéciale remportée haut la main par Ghislain De Mévius devant le Français Stéphane Lefebvre et Grégoire Munster. Pourtant, c’est le Français Lefebvre qui sort grand vainqueur de cette première boucle. Le vainqueur de la dernière édition a tout simplement été monstrueux en signant 4 scratchs de rang dans la SS3, SS4, SS5 et donc SS6. Au classement, celui qui officie avec le Wanzois Renaud Jamoul devant Adrian Fernemont de plus de 6 secondes.

Pour l’instant, aucun incident majeur n’est à déplorer.

À noter que Bastien Rouard a dû abandonner après la deuxième spéciale pour des raisons privées.

La deuxième boucle s’annonce d’ores et déjà alléchante, même si Stéphane Lefebvre assume, pour l’instant, son statut de favori.

Résultats SS1: Engis (9,59km): 1. Ghislain De Mévius (4:51.8) / 2. Stéphane Lefebvre (4:52.6) / 3. Grégoire Munster (4:52.7) SS2: Villers-le-Temple - Strée (11.87km): 1. Grégoire Munster (5:53.7) / 2. Stéphane Lefebvre (5:53.8) / 3. Ghislain De Mévius (5:53.9) SS3: Ben-Ahin (5.69km): 1. Stéphane Lefebvre (3:23.2) / 2. Grégoire Munster (3:23.5) / Vincent Verschueren (3:23.6) SS4: Villers-le-Bouillet (11.94km): 1. Stéphane Lefebvre (6:17.2) / 2. Grégoire Munster (6:18.0) / 3. Adrian Fernemont (6:18.9) SS5: Wanzoul - Bas-Oha (10.40km): 1. Stéphane Lefebvre (5:43.9), 2. Adrian Fernemont (5:44.5), 3. Grégoire De Mevius (5:44.8) SS6: Héron - Lavoir (9.33km): 1. Stéphane Lefebvre (5:11.3), 2. Adrian Fernemont (5:12.8), 3. Grégoire De Mevius (5:13.4). Classement général (Top 5) 1. Lefebvre (31:21.7) 2. Munster ( (+6.4) 3. Fernemont (+7.8) 4.De Mevius (+13.7) 5. De Cecco (+26.8)