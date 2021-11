Courcelles: un entrepôt en feu durant la nuit (photos)

Par précaution, il a été demandé aux riverains de l’avenue Henri Dewiest de se confiner chez eux suite au dégagement de fumée.

Les pompiers ont eu fort à faire, durant la nuit de vendredi à samedi au sein d’un vieil entrepôt à l’avenue Henri Dewiest à Courcelles. Vers 2h30 du matin, les hommes du feu de la caserne de Jumet, sous les ordres du lieutenant Luc Nicolay et de l’adjudant Jean-Marc Janda, sont intervenus au sein de l’entrepôt en feu.

La toiture était également touchée par les flammes. Un deuxième départ, avec deux citernes, a été requis en renfort. La zone de police des Trieux a procédé, préventivement, à l’évacuation d’une vingtaine de voisins. D’autres ont été confinés chez eux, fenêtres fermées suite au dégagement de fumée qui pouvaient être toxiques. Finalement, cela n’a pas été le cas.

Un solide passé

Comme nous le rapporte Fabian Van Hove, notre photographe, l’entrepôt brûlé a connu plusieurs vies antérieures. Une ancienne quincaillerie s’est installée sur place dans le passé et il y a quelques années, c’est une culture de cannabis qui a été aménagée au sein du bâtiment. D’ailleurs, il y a déjà eu des opérations policières et des arrestations sur place. Les causes de l’incendie sont inconnues.