NBA: New York en force, Brooklyn en série, Golden State en feu

Les New York Knicks ont renversé Milwaukee, le champion en titre, vendedi en NBA, tandis que Brooklyn a enregistré un quatrième succès de rang.

Rien ne va plus pour Milwaukee. Le champion en titre n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches. Et vendredi, les Bucks ont mené de 21 points sur le parquet des Knicks avant de s’écrouler et de concéder une nouvelle défaite (113-98).

Sur les trois derniers quart-temps, les New-Yorkais ont infligé un 94-60 aux Bucks, devant 17.300 spectateurs.

Julius Randle s’est illustré avec 32 points et 12 rebonds. RJ Barrett a lui inscrit 20 points, pour un cinquième match d’affilée à 20 points ou plus. Et Derrick Rose, entré en cours de match, y est allé de ses 23 points.

Giannis Antetokounmpo a passé une sale soirée, avec tout de même 25 points, 7 rebonds et 4 passes décisives.

De mauvais augure: le champion sombre au classement de la Conférence Est, s’éloignant encore des places qualificatives pour les play-offs.

Pas la plus aboutie, mais la victoire des Nets contre Detroit (96-90) permet à la franchise de Brooklyn de prolonger à quatre sa série de succès.

Kevin Durant a été le meilleur joueur des Nets, avec 29 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Depuis le début de la saison, Durant n’a jamais inscrit moins de 20 points, une première pour la franchise.

James Harden y est lui allé de son triple-double (13 pts, 10 rbds, 10 passes).

Largement en tête à l’entame du dernier quart-temps, Brooklyn a vu les Pistons revenir en force et a dû batailler pour ne pas se faire renverser. La recrue de Detroit Cade Cunningham (17 pts) a inscrit deux paniers à trois points dans le dernier quart-temps, faisant revenir les Pistons à un point. Mais Durant s’est chargé de remettre Brooklyn à l’abri.

A San Francisco, Golden State n’a fait qu’une bouchée de la Nouvelle-Orleans (126-85).

Les Pelicans ont tenu tête un temps aux Warriors de Stephen Curry, avec seulement 4 points de retard à la mi-temps. Puis ils ont complètement sombré.

Ce succès installe Golden State en haut du classement de la Conférence Ouest, à égalité avec Utah (7-1). Les Pelicans sont eux tout en bas, à la 15e place (1-9).