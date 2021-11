Chantier du pont de Hotton: 54 procès-verbaux dressés en octobre

La circulation se fait de manière alternée via des feux placés de part et d’autres du pont de Hotton. -ZP Famenne-Ardenne

Le chantier dit du "Coeur de Hotton", qui comprend notamment la rénovation du pont est en cours et engendre quelques problèmes de mobilité avec une circulation alternée via des feux de part et d’autres du pont. Des contrôles sont fréquemment menés par la Zone de police Famenne-Ardenne. Voici le bilan du mois d’octobre, communiqué ce vendredi.

La Zone de police a renforcé ses contrôles autour du chantier du pont de Hotton qui ont donné lieu, pour le mois d’octobre à:

– 22 PV pour non-respect des feux.

– 11 PV concernant l’interdiction des poids lourds.

– 9 PV pour non-respect des sens uniques.

– 2 PV pour conduite agressive.

– 4 PV pour conduite sous influence d’alcool ou de stupéfiants.

– 6 PV pour autres infractions de roulage.

Les contrôles de police se poursuivront toute la durée du chantier.