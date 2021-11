Felice Mazzù se confie sans ambages : "Le métier d'entraîneur est destructeur"

Felice Mazzù s’est confié à notre consultant, Alex Teklak, dans une interview 100 % vérité.

Le rendez-vous est pris dans un hôtel branché de Gosselies sur le coup de 10h. Felice Mazzù, rentré tard dans la nuit après la victoire de l’Union à Gand (0-2), s’excuse de ses dix petites minutes de retard. Il donne ensuite une accolade chaleureuse à son ami Alex Teklak, dans le costume de journaliste le temps d’une interview sans langue de bois. "Cela va être compliqué pour moi car je me trouve, en toute honnêteté, face au meilleur analyste/consultant de Belgique. De plus, c’est compliqué personnellement de parler de moi", explique Felice Mazzù avant de se lancer dans une très longue conversation avec notre consultant, pleine de sincérité et de confessions.

Alex Teklak : Felice, on va commencer par évoquer Charleroi, tu y penses depuis un petit temps?

Non pas vraiment. Généralement, quand je regarde un match de Charleroi, c’est par plaisir. J’ai, par contre, visionné différemment le match du week-end dernier face à Eupen. J’étais plus dans l’analyse.

Penses-tu qu’il y a encore un petit peu de toi à Charleroi?

Non, je ne pense pas! Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui me respectent mais, selon moi, la page a été tournée car le mode de fonctionnement est différent. C’est tout le mérite de Mehdi Bayat qui a réussi à faire passer un cap à Charleroi.

Est-ce que l’Union peut suivre la même trajectoire de développement que Charleroi?

Je ne sais pas si c’est envisageable. Je l’espère et je le souhaite en tout cas. Ce sont deux modes de fonctionnement différents. Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes avec l’USG. Si les dirigeants unionistes construisent un nouveau stade, on pourrait se diriger vers cela.

L’interaction que tu as avec les supporters est quelque chose qui te fait mieux fonctionner?

Il y a en tout cas un sentiment de sécurité autour de toi quand tu sais que les gens adhèrent à ce que tu sois-là, à ta manière de travailler. Cela facilite sûrement tes décisions.

Quand on regarde la situation de Genk, avec les résultats en dents de scie depuis plusieurs mois, on est en droit de se demander si ton passage était vraiment un échec…

Ce n’est pas à moi de répondre à ça. Si vous avez l’occasion de rencontrer mon président Alex Muzio, fan de datas, il peut vous montrer l’analyse détaillée de ma période à Genk en la comparant avec mes successeurs. Vous verrez bien. Personnellement, il y a un échec car j’ai été mis à la porte. J’ai été très déçu car j’avais un projet à très long terme et ça s’est arrêté trop vite.

Tu arrives en D1B à l’Union après tout ça. Dans quel état d’esprit?

J’arrive avec une grande motivation et franchement, cette période de Genk m’a énormément apporté. Pas sur le moment car je l’ai très mal vécu. Mais avec du recul, après des mois de remise en question et de repos, j’ai fait une grosse autocritique. J’ai réanalysé mon parcours depuis que je suis dans le métier, c’est-à-dire 25 ans. Tout le monde subit des revers dans la vie, il faut parfois savoir en tirer du positif. Je m’étais dit que je voulais simplement retrouver la passion du foot, une connexion avec une équipe, qu’elle soit en D1 amateurs, en D1B ou D1A. Avant l’Union, j’avais d’autres possibilités mais à l’étranger. Mais ce n’était pas forcément judicieux car je voulais être dans un environnement adéquat pour me reconstruire. Je devais me reconstruire entouré des miens, avec des gens qui me seraient fidèles dans un club chaleureux. L’Union reprenait toutes ces caractéristiques.

Tu parles beaucoup de fidélité, est-ce si important?

C’est la base de tout dans le monde du foot. Les dirigeants doivent prendre en compte ce paramètre en mettant sur pied un staff par exemple. Quand tu as de la fidélité, même quand ça va moins bien, tu sais que tu es soutenu. Tu parviendras à retourner les mauvaises situations, à retrouver de l’énergie positive. Il faut aussi de l’amour, d’ailleurs les joueurs rigolent souvent de ça mais c’est primordial. Je parle du vrai amour, c’est-à-dire : respecter, comprendre et tout donner pour l’autre. Sans ça tu ne réussiras jamais à rien dans tes activités.

La solidarité apporte beaucoup, on l’a vu face à Gand. Cependant, ce n’est pas pareil de réaliser de gros résultats avec l’Union qu’avec Charleroi…

«Il n’y a rien à faire, on a construit quelque chose de solide en D1B et cet acquis est hyper important entre les membres du club. Tout le monde est concerné par le projet, même ceux qui jouent moins. On fonctionne à la forme du moment à l’Union.»

Tu remets souvent les pieds sur terre en expliquant que le réel objectif est encore le maintien.

On doit penser comme ça! Tant qu’on n’a pas acquis la barre du maintien, on reste dans cet objectif. On a la même équipe, le même budget, pourquoi penser différemment?

As-tu peur du mercato hivernal?

Si pour fin décembre, nous maintenons notre position confortable dans la première colonne avec un autre objectif possible, non. Si pas, je peux avoir des craintes. On est conscient que des joueurs seront vendus mais j’espère que ce sera en fin de saison. C’était pareil à Charleroi à l’époque. Je savais que des gars importants seraient vendus pour restabiliser les finances du club.

Est-ce que le Felice Mazzù d’aujourd’hui veut plus se protéger que par le passé?

Tu es arrivé il y a dix ans dans le milieu pro, à 45 ans. Tu as malgré tout compris cela rapidement…

J’ai toujours tout fait ou appris en retard par rapport aux normes de la société. Je viens d’un monde où l’on n’a pas été spécialement gâté. On n’a jamais manqué de rien mais ce n’a jamais été dans l’excès. Quand tu viens d’un autre milieu et que tu arrives, à douze ans, pour t’entraîner au Sporting Charleroi avec des baskets et un t-shirt de balle pelote, tu mets du temps à t’intégrer dans un groupe. Cela joue dans la tête et cela perdure dans le temps. Tu apprends forcément plus tard que les autres par rapport au milieu d’où tu t’es construit. Je suis souvent arrivé deuxième dans ce que j’ai fait à cause d’un manque que j’ai eu dans mon apprentissage de la vie.

La période Covid a-t-elle changé quelque chose chez toi?

Cela m’a juste donné du stress par rapport à mes parents. Il y a eu un gros manque de sommeil car je voulais être à l’écoute et proche de mes proches, de ma maman. Cela ne m’a pas changé mais j’ai eu plus de temps en famille et ça t’apporte parfois plus de sérénité. Tu te dis que tu aimerais avoir cette vie-là après le métier d’entraîneur.

As-tu envie de vivre une expérience à l’étranger?

Je vais faire une confidence : j’ai très peur de la mort depuis trois mois. Cela revient au moment où j’ai perdu ma maman. J’ai donc envie de vivre et que mes enfants ne manquent de rien dans quelques années. Je ne sais pas si je ferai encore 10 ou 15 ans dans le foot car j’ai envie de vivre. Si quelque chose d’intéressant se présente avec une opportunité qui me permettrait de vivre mieux financièrement, je dis «oui». Mais pas pendant dix ans. C’est un métier destructeur. Tu te détruis en termes de stress, tu détruis certains paramètres de ta famille par un manque de temps accordé et l’argent n’arrange rien, il ne faut pas croire. Ce n’est pas ça qui arrange les liens que tu as avec ta femme ou tes enfants. La connexion, l’amour… il y a un gros manque. Quand tu y repenses à 55 ans, il ne te reste plus beaucoup de temps pour récupérer tout ça. Je pense que le monde extérieur ne voit pas à quel point ça détruit. Exemple : je rentre hier soir (NDLR : la nuit de dimanche à lundi)après le match de Gand à 2h du matin et je dois être à 10h quelque part pour une interview. Ce n’est pas facile de devoir faire subir ça aux autres… Parfois quand je refuse une interview ou de passer à un stage de foot, certains pensent que je fais le malin. Mais pas du tout, j’ai aussi une vie! En fait, les gens voient ta gueule heureuse quand tu gagnes à la caméra, celle dépitée quand tu perds ou lisent des articles sur toi dans les journaux. Pas le reste.

Tu fais attention à ce que tu dis maintenant?

Plus qu’avant, oui, même si je suis quelqu’un de naturel et que j’aime bien rigoler. Cela rejoint ma philosophie d’amour et de plaisir que j’évoque souvent. Mais ça m’a joué des mauvais tours par moments car la société ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Tu dois avoir un piquet entre tes fesses et marcher droit devant sans ne jamais rigoler. Moi je ne suis pas comme ça. Mes chants avec les supporters à Charleroi ont été appréciés par une partie de la Belgique mais ça n’a pas plus de l’autre côté. Car un entraîneur de haut niveau qui entraîne dans un grand club ne peut pas se permettre de faire ça. Peut-être que je suis moins heureux à une interview ou une conférence de presse car on peut moins se lâcher. C’est aussi lié aux médias. Parfois, ils sont là pour raconter la vérité, parfois ils font mousser le truc… Désolé de vous dire ça (il nous regarde en rigolant). Mais j’accepte cette liberté de fonctionnement de la presse.