Bruno Venanzi l'assure : "Les investisseurs arriveront en janvier"

Bruno Venanzi brise deux ans de silence. Dans un entretien exclusif, le président évoque tous les sujets brûlants.

La dernière fois qu’il s’était exprimé dans la presse, les notions de Covid, masques buccaux et gel hydroalcoolique nous étaient inconnues. Après quasiment deux ans, Bruno Venanzi a décidé de briser le silence. Conscient des difficultés traversées par son club, mais serein quant à son avenir, le propriétaire du Matricule 16 a passé, durant plus de deux heures, tous les sujets en revue. Investisseurs, dossiers judiciaires, l’Immobilière Standard de Liège ou encore les récentes décisions prises en interne, le président des Rouches se livre.

Bruno Venanzi, pourquoi avoir gardé ce silence aussi longtemps?

Car j’estime que ceux qui doivent s’exprimer sont les joueurs, le coach, le directeur général, les hommes de terrain. Je ne dis pas que je n’en suis pas un mais je ne suis pas le porte-parole du club. Il est tout de même important de faire le point une fois par an. Avec le Covid, on n’avait pas su le faire l’année passée, hormis dans les capsules vidéos que nous avions enregistrées.

Vous comprenez que ce mutisme a pu agacer vos supporters?

C’est avant tout à eux que je dois rendre des comptes, c’est pourquoi on se voit régulièrement, on rencontre les clubs de supporters, les abonnés. On doit avoir un dialogue avec nos fans mais je le répète, ce sont avant tout aux acteurs du terrain de prendre la lumière. Quant à la colère des fans, je parlerais plutôt de déception liée aux résultats et je la partage.

Vous avez pris du recul médiatiquement, en avez-vous également pris dans la gestion quotidienne?

J’en ai pris sans en prendre, cela reste mon investissement, mon argent. Je ne suis pas dans l’opérationnel de tous les jours mais tout ne repose pas sur les épaules d’une seule et même personne. Chacun a ses fonctions bien définies et spécifiques, ce qui n’était pas le cas avant mon arrivée, il n’y avait aucune structure au niveau du management. Cela peut paraître superflu vu de l’extérieur mais chacun sait ce qu’il doit faire. Avant, on voyait passer des factures sans savoir d’où elles provenaient. Il y a, aujourd’hui, une professionnalisation du club qui continue à se développer. Ce n’est pas ce qui saute aux yeux sur le terrain mais c’est important. Les choses se mettent en place.

Venons-en à la situation financière du club. Vous inquiète-t-elle?

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir car on a des solutions. Je compare un peu à Anderlecht qui est dans une situation financière délicate, trois fois plus que nous, mais ils apportent des solutions et c’est pareil pour nous. Tous les joueurs ont été payés, pareil pour les employés et ce, même s’il y a eu des rumeurs prétendant le contraire.

Regrettez-vous d’avoir investi 30 M€ à l’été 2019?

Déjà, on ne pouvait pas anticiper le Covid. Ensuite, après avoir terminé 2e avec Sa Pinto en gagnant la Coupe, Michel Preud’homme est arrivé et on a fini la saison à la troisième place avant de vendre Marin et Djenepo. J’ai alors pris la décision de tout réinvestir. J’aurais pu mettre cet argent de côté. A posteriori, c’est ce qu’on aurait dû faire d’autant plus qu’on s’est trompé sur quelques transferts. C’est à partir de la fin de cette saison qu’on a commencé à rencontrer des difficultés sportives et financières parce qu’on a fait des mauvais choix et aussi parce qu’on n’avait pas de réserves.

Quand vous décidez de tout réinvestir, même si vous ne l’avez jamais déclaré officiellement, c’est parce que vous avez une ambition claire.

C’est certain qu’après avoir terminé 2e et 3e, si on investit autant d’argent, c’est pour faire mieux. L’objectif n’était pas uniquement de jouer les PO1 mais bien le Top 3 et quand on y est, c’est évidemment la première marche qu’on vise.

C’était aussi pour répondre à la demande de Michel Preud’homme.

Je l’ai fait revenir pour qu’il me fasse ce genre de demande, pour qu’on grandisse et qu’il mène le club là où on voulait qu’il soit. J’ai accepté les investissements pour y parvenir sachant que c’était peut-être le moment pour faire descendre le Club de Bruges de son piédestal.

Aujourd’hui, que vaut le Standard et quel est son budget?

Si on se base sur la valeur de l’effectif, la valeur oscille entre 60 et 70. Mais si on regarde les benchmarks, une analyse comparative sur les ventes récentes de certains clubs, la fourchette est plutôt entre 25 et 55. Quant au budget, il tourne aux alentours de 40 M€. Cela ne veut évidemment pas dire qu’on peut dépenser toute cette somme. L’enveloppe du prochain mercato sera-t-elle réduite? De nouveau, cela dépendra aussi des transferts sortants. Mais je constate qu’on nous reprochait les trop nombreux mouvements par le passé et aujourd’hui, on réclame des transferts. Aujourd’hui, on a plus de stabilité dans l’équipe. J’en reviens à ce qui nous a manqué ces derniers mois: des joueurs d’expérience.

Où en êtes-vous dans la recherche d’investisseurs?

L’augmentation de capital verra le jour au début de l’année 2022, c’est catégorique. J’ai déjà reçu trois offres (NDLR: une liante et deux non liantes), j’en attends encore une avec certitude dans les prochaines semaines et peut-être une cinquième. On établira ensuite une short-list. J’ai de l’intérêt de contreparties qui veulent racheter le club mais aussi et surtout de l’intérêt de personnes qui veulent venir au capital soit de manière égalitaire, soit minoritaire.

Un second modèle que vous semblez privilégier.

Il faut déjà savoir que, suite au Covid, on a perdu 12 M€ la saison dernière. Indépendamment de cela, je ne souhaitais plus être le seul actionnaire du club. C’est une charge difficile. Se parler et prendre des décisions entre actionnaires, c’est important et j’y ai été habitué par le passé chez Lampiris. C’est aussi sain en termes de continuité, a fortiori dans le football où la gestion peut devenir dangereuse quand elle est émotionnelle comme lorsqu’on décide de réinvestir dans le mercato d’été de 2019. Le fait d’avoir plusieurs actionnaires va diminuer ce côté émotionnel.

Vous estimez avoir été trop émotif dans vos décisions?

Certainement lors des deux, trois premières années. Cela a ses avantages et ses inconvénients mais dans la gestion d’un club de football, on est plus dans les désavantages.

Vous souhaitez conserver la majorité des parts?

Un modèle 51-49 ne m’intéresse pas, surtout si j’ai 49% des parts (rires). Chez Lampiris, on était sur un modèle 50-50 et cela se passait très bien. Cela pourrait également être deux actionnaires à 40% et un à 20%. Je veux garder une parité avec l’actionnaire le plus important.

Les investisseurs ayant soumis une offre ont-ils déjà réalisé un audit du club?

Ils ont reçu une information mémorandum, une sorte de cartographie du club sur les chiffres financiers, la manière de travailler au centre de formation, la valorisation du noyau, le nombre d’abonnés ou encore d’interactions sur les réseaux. Une fois qu’ils l’ont reçu, ils peuvent faire une offre non liante qui doit être confirmée par la suite par l’analyse de tous les chiffres qui figurent dans la data room.

Il y a plus d’un an, vous privilégiez la piste d’investisseurs belges. Est-ce encore le cas?

Parmi les offres reçues et à recevoir, j’en ai plus qui émanent de l’étranger que de Belgique. Certaines proviennent d’investisseurs non-européens. Ce qui importe, c’est d’opter pour l’investisseur qui va apporter le plus dans le développement du Standard. Je veux quelqu’un qui croit en notre projet et qui veut développer notre club en apportant ses idées. Je préfère donc avoir un actionnaire étranger ambitieux qu’un actionnaire régional qui ne l’est pas. Mais si je peux avoir un régional ambitieux, je préfère.

Si une offre arrive pour vous racheter 100% des parts, l’étudierez-vous?

J’en ai déjà reçu et j’imagine que j’en recevrai encore mais cela ne m’intéresse pas. Je n’ai pas mis le club en vente.

L’Immobilière est-elle un frein aux négociations?

Pas du tout, que du contraire même. Les investisseurs ayant manifesté leur intérêt pour le club veulent aussi y investir. C’est très positif parce que c’est un projet qui va rapporter au club. Une fois que le stade sera construit, oui les loyers vont augmenter mais les revenus du club également et dans la fourchette basse, on est sur base de revenus de 2M€ en plus par an pour le Standard.

Est-ce que le Standard pourrait devenir un club filial d’une autre formation?

Je n’ai, à ce jour, pas de discussion allant dans ce sens.

François Fornieri fait-il partie des investisseurs potentiels?

Non. J’ai du respect pour ce qu’il a accompli dans sa carrière. On sait ce qui s’est passé l’année dernière et depuis, je n’ai plus eu de nouvelles de sa part. S’il veut faire une offre, il connaît la procédure qui consiste à la remettre à la société PWC. Jusqu’à présent, il ne s’est pas manifesté. Si on veut investir, cela ne se fait pas sur un coin de table ou par presse interposée.

Regrettez-vous que le club ait répondu à une de ses interviews sur Twitter?

Avec le recul, on n’aurait certainement pas dû agir de la sorte. Mais il faut savoir, qu’en interne, les collaborateurs sont lassés par les attaques à répétition contre le club.

Pour certains, François Forinieri et Lucien D’Onofrio attendent tapis dans l’ombre que le club s’effondre pour le redresser.

Cela n’arrivera pas car de l’intérêt, il y en a pour le Standard. Encore une fois, s’ils veulent entrer dans le club, ils connaissent la procédure.

Lucien D’Onofrio est-il lié à une des offres que vous avez reçues?

Je ne sais pas mais a priori, non. Si tel était le cas, il me l’aurait dit. On entretient des relations cordiales depuis un petit temps. Cela n’a pas toujours été facile par le passé mais, de la même manière qu’on vient de le faire avec Courtrai dans le dossier Luka Elsner, on a su se mettre à table et discuter en adultes et plus par presse interposée. Cependant, le voir revenir au Standard n’est pas à l’ordre du jour car j’ai lancé un appel d’offres et il n’y a pas répondu.

Que répondez-vous à ceux qui disent que vous n’avez pas les reins suffisamment solides?

C’est une discussion de comptoir. J’ai déjà augmenté le capital de 10 M€, je pourrais le refaire si le besoin s’en fait ressentir même si ce n’est pas ma volonté première, d’où la recherche d’investisseurs. Je ne vais jamais laisser mon club dans les problèmes. Quant aux dettes, comme Marc Coucke, je pourrais les transformer en capital. Les pertes seront comblées par l’augmentation de capital au début de l’année prochaine. On a budgété à l’équilibre pour 2022. Les supporters n’ont pas de souci à se faire pour la licence.

L’équipe dirigeante sera-t-elle modifiée par l’arrivée des investisseurs?

Ils analyseront la structure du club et on déterminera, ensemble, si on peut continuer à avancer et à progresser avec les personnes en place, ce qui est l’idée de base.

Enfin, ces derniers temps, vous est-il déjà arrivé de vous dire: j’en ai marre, j’arrête.

Non. Des moments compliqués, oui, mais je ne me suis jamais dit cela. Je n’ai jamais regretté le rachat du club en 2015. Je regrette par contre des décisions ou d’avoir placé ma confiance en certaines personnes.