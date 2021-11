Farid répond à votre question météo: quel temps sur le Rallye du Condroz ce week-end?

La question du jour est celle d’Aurélie d’Anthisnes (Liège): "Salut Farid, mon mari participe au Rallye du Condroz ce week-end. On voit des pluies récurrentes, peux-tu nous en dire plus? Cela peut déterminer le choix de ses pneus!" Farid répond et donne ses prévisions pour le week-end.

Bonjour Aurélie, ce samedi s’annonce variable avec quelques éclaircies avant qu’un front chaud n’arrive sur la côte, à la mi-journée. Il s’agira de faibles pluies ou de bruines se décalant vers le centre puis sur votre région en fin d’après-midi, voire en début de soirée (mouillant à peine le sol). Il sera suivi par un front froid avec des pluies un peu plus continues la nuit suivante et dimanche matin avant une accalmie dimanche fin d’après-midi (sol mouillé dimanche). Maxima de 11°C samedi et plus que 7 à 9°C dimanche sous un vent d’ouest modéré! Préparez un manteau et de quoi vous couvrir.

Et ailleurs sur le pays?

Samedi, on retrouvera donc un ciel d’alternance mais rapidement pas mal de nuages qui couvriront le ciel à la mer avant midi. Quelques gouttes au littoral à la mi-journée qui se décaleront vers le centre du pays fin d’après-midi. Le sud restera à l’abri jusqu’en soirée alors qu’il ne tombera rien ou presque sur le sud de l’Ardenne. Maxima de 6 à 11°C et vent de sud-ouest modéré à assez fort fin d’après-midi.

La nuit suivante, des pluies plus continues arriveront du littoral au passage d’un front froid et arroseront tout le pays (1 à 3 L/m²). On retrouvera ces précipitations dimanche matin partout sauf au littoral qui verra déjà le soleil percer. Ce soleil progressera ensuite vers la frontière française et le Hainaut jusqu’à la capitale (éclaircies). Temps plus gris sur les provinces du sud avec encore quelques gouttes sur le relief ardennais. Vent qui tourne à l’ouest et mercure en baisse de 6 à 10°C