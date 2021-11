La sélection de Vanzeir fêtée comme un titre à l’Union: "Un rêve devenu réalité"

La joie du vestiaire était belle vendredi midi à Saint-Gilles: un smartphone branché sur la conférence de presse de Roberto Martinez au milieu de la pièce.

Et quand le nom de Dante Vanzeir est sorti, tout le monde a crié dans tous les sens. On aurait pu croire que l’Union venait de remporter le titre. Vanzeir, lui, était…. ailleurs, sur la table des kinés. Les félicitations ont été de mises à son retour parmi ses équipiers. "Cette réaction me rend aussi fier que la sélection de Dante elle-même. C’est la preuve que le groupe vit bien. Cette convocation arrive aussi grâce à l’équipe, au collectif", analysait Felice Mazzù. Meilleur buteur belge en Europe cette saison (9 buts), Dante Vanzeir (23 ans) était aux anges, forcément. "Cette première sélection, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai directement pensé à mes amis et ma famille qui m’ont toujours soutenu dans ma carrière. Je me réjouis vraiment de rejoindre le groupe des Diables." Ce sera mercredi en début d’après-midi à Tubize. Vanzeir deviendra alors officiellement le premier Diable de l’Union en… 45 ans. Il succède à Jan Verheyen, le père de Gert qui avait été repris en 1976 pour un match contre les Pays-Bas alors que les Saint-Gillois évoluaient en D3!