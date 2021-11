De la Sabena à Brussels Airlines: "On est juste une filiale de la Lufthansa"

Délégué CNE chez Brussels Airlines, Luc Martin a vécu la faillite de la Sabena. Vingt ans plus tard, le bilan syndical est amer: manque de personnel, démotivation et grosse fatigue.

Il était encore étudiant qu’il se coltinait déjà des bagages à la Sabena: "J’y travaillais tous les dimanches et jours fériés. J’avais déjà un pied dans la compagnie, en quelque sorte", résume Luc Martin, Namurois d’origine ("Vedrinois pour être précis") et aujourd’hui Bruxellois. En 1997, il y entre pour de bon comme steward.

Trou de souris

Plusieurs semaines avant la faillite, le jeune homme trouve que ça commence à sentir le roussi: "Quand on revenait de vol, il y avait des propositions pour aller travailler dans d’autres sociétés. J’ai anticipé: j’ai postulé pour la DAT (NDLR: Delta Air Transport, filiale régionale de la Sabena)."

Deux petites sessions d’embauche sont organisées. "Je participe à la première. " Et il fait bien. La deuxième n’a jamais eu lieu. "Je suis passé par un trou de souris", reconnaît-il aujourd’hui. Ce départ in extremis le sauve du licenciement. Il ne s’arrêtera presque pas de voler. "Mais on voyait tous les avions de la Sabena au sol…" Luc Martin, steward depuis 1997 (à la Sabena d’abord, aujourd’hui chez Brussels Airlines) et délégué syndical CNE. -

Au sein de la nouvelle compagnie, le steward va vivre tous les changements de nom. Jusqu’à "Brussels Airlines".

Dernier de la classe

Aujourd’hui délégué syndical CNE, Luc Martin fait un état des lieux assez sinistre de la compagnie. Démotivation générale du personnel dans presque tous les services, fatigue, règles de sécurité appliquées au seuil le plus bas.

Et parfois en deçà des règles, juge le délégué. Pas seulement lui, d’ailleurs: à la fin du printemps dernier, un rapport de l’agence européenne de sécurité aérienne (EASA) remettait en effet un très mauvais bulletin à la Belgique, classée bonne dernière de la classe européenne, avec la République tchèque.

"La Lufthansa a profité de la crise du Covid pour nous mettre au pied du mur. Ils nous ont mis sous le nez les nouvelles conventions collectives de travail, avec juste le minimum requis au niveau européen. Ils nous ont dit que si on ne signait pas, la Lufthansa ne recapitaliserait pas. Et que sans leur intervention, on n’aurait pas non plus d’intervention de la Belgique, rapporte Luc Martin. On ne peut pas vraiment parler de négociations."

Sous pression

Les syndicats pointent régulièrement le manque de personnel chez Brussels Airlines. En août, la grogne syndicale s’est encore clairement exprimée à cet égard. "Il y a quand même tous les jours des vols annulés à cause de ça", insiste le délégué. Il y a quelques jours, les congés de la Toussaint commençaient d’ailleurs en fanfare, avec l’annulation de cinq vols au cours du long week-end du 1er novembre.

Quand on alerte le fédéral pour dire que les règles européennes ne sont pas toujours respectées, il n’y a pas de réponse. C’est ultra-frustrant

Par la force des choses, les employés sont mis sous pression. Les temps de repos prévus après de longues prestations sont raccourcis. " Ou bien on rappelle des gens le week-end ou pendant leurs congés. On a fait quelques actions syndicales et ils ont engagé 8 ou 9 personnes pour trois mois. Mais ils réagissent juste à l’urgence. On ne voit pas de solution structurelle. Et quand on alerte le fédéral pour dire que les règles européennes ne sont pas toujours respectées, il n’y a pas de réponse. C’est ultra-frustrant", enrage Luc Martin.

«On se sent négligés»

Il aime toujours son boulot, pourtant. " Oui, il y a encore des moments de bonheur. Surtout pour les long-courriers, quand on est 8 “cabin crew” et aucun manager à bord. On crée l’ambiance. Comme c’est plus dur qu’avant, on est aussi plus soudés. On partage des moments précieux. Et beaucoup de gens sont comme moi: le travail en tant que tel leur plaît toujours. Mais il n’y a pas d’affinités avec la société. On se sent négligés, mis de côté. On est juste une filiale de la Lufthansa.".

Et pour une boîte qui restructure (lire ci-dessous), un euro est un euro. "Un exemple: avant le Covid, tout l’équipage se retrouvait dans un bâtiment au bord du ring, avant de prendre ensemble la navette vers l’avion, raconte le steward. Mais ils ont décidé d’abolir ça. Maintenant, on doit se présenter pour le vol à l’aéroport même. Et puis, individuellement, on se rend chacun à notre avion. Ça leur a permis de récupérer une partie de la surface du bâtiment, en plus des bureaux vidés par le télétravail. Mais nous, on a perdu ce moment un peu chaleureux entre collègues. "

"Que les autorités belges viennent voir" Le délégué CNE attend toujours que les promesses des négociations avec la Lufthansa, bouclées dans de mauvaises conditions pendant la crise sanitaire, soient respectées. Il évoque notamment la programmation des vols. "C’est de l’intelligence artificielle qui s’occupe de la programmation. S’il prévoit une combinaison de vols de 11 h 55, au moindre retard, on se retrouve vite à dépasser le maximum de 12 heures, par exemple, explique Luc Martin. On nous avait promis un monitoring de la fatigue." Les conventions collectives prévoient en effet que le personnel peut prendre un fatigue report quand la combinaison des vols est trop lourde, ou un unfit to fly signalant une surfatigue. "Quand on a passé trois ou quatre jours à voler comme des dingues, on a le droit de se retirer d’un vol, parce qu’on ne sera pas capable d’assumer. C’est le “unfit to fly”, résume le délégué. Mais on peut bien rentrer autant de rapports de fatigue ou d’“unfit to fly” qu’on veut, ce n’est toujours pas pris en compte pour élaborer nos horaires. On nous a bien menés en bateau…", conclut-il, amèrement. Luc Martin espère vivement une intervention des autorités belges: "Il faut qu’ils viennent voir ce qui se passe et ce qu’on fait des 290 millions qu’ils ont investis. Quand on grille un feu rouge, il y a des sanctions. Ici quand on ne respecte pas les règles, il n’y a pas de conséquence. " Et les administrateurs belges au conseil d’administration? " Ils n’interviennent jamais", s’exaspère le syndicaliste.