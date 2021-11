Excel Mouscron: L’absence de Christophe Lepoint, suspendu, est un gros souci

José Jeunechamps va devoir gérer les absences et les incertitudes qui planent avant la réception de Deinze.

La première victoire acquise à Virton a forcément fait du bien à l’Excel. Mais le plus dur arrive: la confirmation. "On doit forcément confirmer, détaille José Jeunechamps. Mais ce sera le cas toutes les semaines dans cette série. On a relancé les débats le week-end passé mais ce n’est qu’une amorce. On devra batailler jusqu’au bout mais je sens un groupe solide, prêt à le faire".

Prendre trois points face à Deinze ne sera pas évident. Surtout vu l’armada offensive des Flandriens. "C’est une équipe qui met beaucoup de monde devant le ballon. Mais cela veut dire aussi qu’il y a des espaces dont on peut profiter dans le dos. Défensivement, on a trouvé une certaine solidité. Offensivement, il y a du mieux. On a décortiqué la rencontre face à Virton et vu qu’on avait eu plusieurs occasions. Mais on peut encore faire mieux en jouant mieux certains coups. En réalisant la bonne course, le bon appel et surtout au bon moment. On ne doute pas que cela va arriver. Notamment dans le chef d’un Chevalier qui se crée les opportunités, travaille pour l’équipe, etc. On essaie de le soutenir au mieux. En semaine, on travaille beaucoup la finition pour qu’il puisse garder ses sensations".

D’ici samedi soir, l’entraîneur hurlu devra se gratter la tête pour faire face aux nombreuses absences et incertitudes qui planent. "Gueye et Diandy restent blessés. Angiulli et Dione se sont télescopés à l’entraînement et souffrent de la cheville. Taravel (côtes) et Tainmont (quadriceps) sont incertains. Mais le plus problématique, c’est la suspension de Lepoint qui est une vraie locomotive pour le groupe. Il est un exemple dans sa mentalité et dans son jeu. Il est important dans l’impact qu’il met. on devra trouver les solutions, avec Simba et Dekuyper, pour le remplacer. Forcément, après une victoire, j’aurais préféré pouvoir aligner le même onze. Mais ceux qui recevront leur chance doivent prouver qu’ils sont capables de bousculer la hiérarchie".

Le groupe hurlu: Gillekens, Delavallée, Mandanda, Taravel, Simba, Mohamed, Duplus, Bocat, Bendriss, Vroman, Dekuyper, Tainmont, Carcela, Bourdouxhe, Myny, Ribeiro, Gnohéré, Giunta, Chevalier.